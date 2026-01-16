Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu mang cờ nước ngoài

Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe vì nghi ngờ vận chuyển dầu trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT

RT dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ ngày 15/1 cho biết, Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe vì nghi ngờ vận chuyển dầu trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo trên mạng X ngày 15/1 rằng tàu chở dầu - được xác định là Veronica và đang treo cờ Guyana – đã bị khám xét trong một “cuộc tấn công trước bình minh”. Họ tuyên bố con tàu này là “tàu chở dầu mới nhất hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe”.

taudau.png
Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe ngày 15/1. Ảnh: X/@Southcom.

Vụ bắt giữ tàu chở dầu diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tìm cách siết chặt kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau cuộc tấn công vào quốc gia Nam Mỹ này và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1.

Bài đăng kèm theo đoạn video ghi lại cảnh dường như binh lính đang đổ bộ xuống boong tàu chở dầu từ trực thăng. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ không cung cấp vị trí chính xác nơi tàu bị bắt giữ. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Veronica dài 249 mét được ghi nhận lần cuối khoảng 12 ngày trước đó ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Bộ Chiến tranh Mỹ kiên quyết thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa các hoạt động bất hợp pháp ở Tây bán cầu" Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng vụ bắt giữ này là một phần của Chiến dịch Southern Spear.

Trước đó, trong những tuần gần đây, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã bắt giữ 5 tàu thuyền tại vùng biển quốc tế, trong đó có tàu Marinera mang cờ Nga ở phía tây bắc Scotland. Moscow đã lên án việc bắt giữ tàu chở dầu này là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

#Bắt giữ tàu dầu trái phép #Trừng phạt Venezuela #Chiến dịch Southern Spear #Tác động của lệnh trừng phạt Mỹ #Vận chuyển dầu trái phép #Mỹ bắt giữ thêm tàu dầu

Bài liên quan

Thế giới

Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Quân đội Mỹ mới đây thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe.

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Thế giới

Tàu chở dầu hướng tới Nga bị tấn công trên Biển Đen

Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.

RT đưa tin ngày 8/1, tàu chở dầu "Elbus" mang cờ Palau đang di chuyển về phía đông cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 55,5 km hôm 7/1 thì bị tấn công bằng phương tiện không người lái. Tàu chở dầu sau đó chuyển hướng và quay về phía bờ biển.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ con tàu và cử các đội đến khu vực, hộ tống con tàu vào bờ. Tàu chở dầu được cho là đã bị va chạm ở phần phía trên. Chưa có báo cáo về thương vong hay tình trạng ô nhiễm trên biển.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ nói gì về vụ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga?

Quân đội Mỹ mới đây bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương.

Theo RT, ngày 7/1, Quân đội Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi nó từ vùng biển Caribe.

Con tàu, trước đó có tên là Bella 1, đã bị chặn lại với cáo buộc "vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ" tại vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới