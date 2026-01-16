Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu mang cờ nước ngoài

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT

RT dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ ngày 15/1 cho biết, Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe vì nghi ngờ vận chuyển dầu trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo trên mạng X ngày 15/1 rằng tàu chở dầu - được xác định là Veronica và đang treo cờ Guyana – đã bị khám xét trong một “cuộc tấn công trước bình minh”. Họ tuyên bố con tàu này là “tàu chở dầu mới nhất hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe”.

Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe ngày 15/1. Ảnh: X/@Southcom.

Vụ bắt giữ tàu chở dầu diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tìm cách siết chặt kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau cuộc tấn công vào quốc gia Nam Mỹ này và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1.

Bài đăng kèm theo đoạn video ghi lại cảnh dường như binh lính đang đổ bộ xuống boong tàu chở dầu từ trực thăng. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ không cung cấp vị trí chính xác nơi tàu bị bắt giữ. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Veronica dài 249 mét được ghi nhận lần cuối khoảng 12 ngày trước đó ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Bộ Chiến tranh Mỹ kiên quyết thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa các hoạt động bất hợp pháp ở Tây bán cầu" Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng vụ bắt giữ này là một phần của Chiến dịch Southern Spear.

Trước đó, trong những tuần gần đây, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã bắt giữ 5 tàu thuyền tại vùng biển quốc tế, trong đó có tàu Marinera mang cờ Nga ở phía tây bắc Scotland. Moscow đã lên án việc bắt giữ tàu chở dầu này là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.