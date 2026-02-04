Mỹ bắn rơi UAV Iran gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Một UAV của Iran bị tiêm kích Mỹ bắn hạ khi tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày cho biết một tiêm kích Hải quân Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Iran khi phương tiện này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên biển Ả Rập. Sự việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran tại khu vực Trung Đông.

Theo CENTCOM, chiếc UAV Iran đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay Mỹ với “ý đồ không rõ ràng”, đồng thời tiếp tục bay về phía mục tiêu bất chấp các biện pháp hạ nhiệt do lực lượng Mỹ triển khai trên vùng biển quốc tế. Trước nguy cơ đe dọa an toàn cho cụm tác chiến tàu sân bay, tiêm kích F-35C xuất phát từ USS Abraham Lincoln đã khai hỏa và bắn hạ UAV.

Tiêm kích F-35C cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln - minh hoạ tiêm kích Mỹ đã xuất kích để đánh chặn UAV Iran.

Giới chức Mỹ xác nhận UAV bị tiêu diệt là Shahed-139, một dòng UAV tấn công tầm xa của Iran. Vụ việc xảy ra khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động cách bờ biển phía nam Iran khoảng 800 km. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương và không có trang bị quân sự nào bị hư hại.

CENTCOM cho biết vụ bắn rơi UAV diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Iran bị cáo buộc quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ và do thủy thủ Mỹ điều khiển tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Những hành động liên tiếp này được đánh giá là làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự tại khu vực.

Sau vụ việc, quân đội Mỹ tiếp tục cáo buộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quấy rối tàu chở dầu Stena Imperative. Hai xuồng cao tốc cùng một UAV Iran đã tiếp cận con tàu với tốc độ cao, đe dọa lên tàu và chiếm giữ phương tiện. Khu trục hạm USS McFaul đã nhanh chóng can thiệp, hộ tống tàu thương mại rời khỏi khu vực nguy hiểm với sự yểm trợ phòng không từ Không quân Mỹ.

Diễn biến căng thẳng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều động thêm nhiều khí tài hiện đại tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường, hệ thống phòng không và máy bay vận tải quân sự.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tiêm kích trên boong - thể hiện bối cảnh khu vực tàu sân bay bị UAV Iran tiếp cận

Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo khoảng 5.700 quân nhân, gia nhập lực lượng hải quân Mỹ vốn đã hiện diện tại khu vực. Giới phân tích cho rằng việc tăng cường lực lượng này nhằm gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng tới Tehran, đồng thời bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược trước nguy cơ bị đe dọa.

Trong khi đó, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, song các tín hiệu ngoại giao gần đây cho thấy Tehran có thể cân nhắc nối lại đàm phán với Washington. Tuy nhiên, với các sự cố quân sự liên tiếp trên biển và trên không, nguy cơ va chạm ngoài ý muốn giữa hai bên vẫn được đánh giá là ở mức cao.