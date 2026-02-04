Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Mỹ bắn rơi UAV Iran gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Một UAV của Iran bị tiêm kích Mỹ bắn hạ khi tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng khu vực.

Nguyễn Cúc

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày cho biết một tiêm kích Hải quân Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Iran khi phương tiện này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên biển Ả Rập. Sự việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran tại khu vực Trung Đông.

Theo CENTCOM, chiếc UAV Iran đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay Mỹ với “ý đồ không rõ ràng”, đồng thời tiếp tục bay về phía mục tiêu bất chấp các biện pháp hạ nhiệt do lực lượng Mỹ triển khai trên vùng biển quốc tế. Trước nguy cơ đe dọa an toàn cho cụm tác chiến tàu sân bay, tiêm kích F-35C xuất phát từ USS Abraham Lincoln đã khai hỏa và bắn hạ UAV.

z7499132757670-c9e9d90c9a076c0ad0c9f92d3aeaa1e5.jpg
Tiêm kích F-35C cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln - minh hoạ tiêm kích Mỹ đã xuất kích để đánh chặn UAV Iran.

Giới chức Mỹ xác nhận UAV bị tiêu diệt là Shahed-139, một dòng UAV tấn công tầm xa của Iran. Vụ việc xảy ra khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động cách bờ biển phía nam Iran khoảng 800 km. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương và không có trang bị quân sự nào bị hư hại.

CENTCOM cho biết vụ bắn rơi UAV diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Iran bị cáo buộc quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ và do thủy thủ Mỹ điều khiển tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Những hành động liên tiếp này được đánh giá là làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự tại khu vực.

Sau vụ việc, quân đội Mỹ tiếp tục cáo buộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quấy rối tàu chở dầu Stena Imperative. Hai xuồng cao tốc cùng một UAV Iran đã tiếp cận con tàu với tốc độ cao, đe dọa lên tàu và chiếm giữ phương tiện. Khu trục hạm USS McFaul đã nhanh chóng can thiệp, hộ tống tàu thương mại rời khỏi khu vực nguy hiểm với sự yểm trợ phòng không từ Không quân Mỹ.

Diễn biến căng thẳng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều động thêm nhiều khí tài hiện đại tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường, hệ thống phòng không và máy bay vận tải quân sự.

z7499137700130-29488d47fc58aee3de74e8a5772acb64.jpg
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tiêm kích trên boong - thể hiện bối cảnh khu vực tàu sân bay bị UAV Iran tiếp cận

Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo khoảng 5.700 quân nhân, gia nhập lực lượng hải quân Mỹ vốn đã hiện diện tại khu vực. Giới phân tích cho rằng việc tăng cường lực lượng này nhằm gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng tới Tehran, đồng thời bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược trước nguy cơ bị đe dọa.

Trong khi đó, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, song các tín hiệu ngoại giao gần đây cho thấy Tehran có thể cân nhắc nối lại đàm phán với Washington. Tuy nhiên, với các sự cố quân sự liên tiếp trên biển và trên không, nguy cơ va chạm ngoài ý muốn giữa hai bên vẫn được đánh giá là ở mức cao.

Military.com
Link bài gốc Copy link
https://www.military.com/daily-news/2026/02/03/us-shoots-down-iranian-drone-aggressively-approached-aircraft-carrier-military-says.html
#Mỹ bắn rơi UAV Iran #USS Abraham Lincoln #F-35C #Shahed-139 #CENTCOM #căng thẳng Mỹ-Iran

Bài liên quan

Quân sự

F-35C trên tàu sân bay, "quân át chủ bài" của Mỹ trong căng thẳng với Iran

F-35C, biến thể tối ưu của Mỹ, đóng vai trò hỗ trợ thu thập tình báo và tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp hạn chế kỹ thuật.

F-35C thuộc Phi đội Tiêm kích tấn công Thủy quân lục chiến 314 (USMC)

Ngày 20/1, tàu sân bay siêu hạng lớp Nimitz USS Abraham Lincoln cùng Cụm tác chiến tàu sân bay đi kèm đã hoàn tất hành trình quá cảnh eo biển Malacca, chính thức rời khu vực tác chiến của Hạm đội 7, bao gồm Biển Đông, để chuyển sang khu vực phụ trách của Hạm đội 5 tại Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi Washington quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ của nhóm tác chiến tại Tây Thái Bình Dương.

Việc điều hướng lại USS Abraham Lincoln được xem là một phần trong đợt tăng cường quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Song song với việc tái triển khai tàu sân bay, Mỹ cũng đã điều động thêm lực lượng lục quân và không quân tới Trung Đông, đồng thời rút một số khí tài khỏi các căn cứ được đánh giá là dễ bị Iran hoặc các lực lượng thân Tehran tấn công trả đũa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới