Mùa hè nóng nhất trong lịch sử nước Anh

Anh ghi nhận mùa hè nóng nhất trong lịch sử nước này với những đợt nắng nóng liên tiếp.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Anh cho biết, mùa hè này, với nhiệt độ cao, lượng mưa ít và cháy rừng, đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập chỉ một năm trước đó.

Nhiệt độ trung bình được ghi nhận là 16,5 độ C, vượt qua mức 16,1 độ C của năm 2025. Kỷ lục năm ngoái đã phá vỡ mức 15,7 độ C được thiết lập vào năm 2018.

"Những kỷ lục liên tục bị phá vỡ, phản ánh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đặc biệt đáng chú ý là chúng ta đã vượt xa kỷ lục nhiệt độ trung bình mùa hè trước đó, được thiết lập chỉ mới năm ngoái", Amy Doherty, người đứng đầu Trung tâm Thông tin Khí hậu Quốc gia, nói.

Người đàn ông đi bộ trong một công viên ở thủ đô London, Anh, ngày 9/8/2026. Ảnh AP/Kirsty Wigglesworth.

“Mùa hè nóng nhất từ ​​trước đến nay là lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng chúng ta không chờ đợi biến đổi khí hậu ập đến nước Anh, chúng ta đang sống giữa tâm điểm của nó”, Bộ trưởng Chuyển đổi Khí hậu Katie White cho biết.

“Trẻ em không ngủ được vì quá nóng, các gia đình lo lắng cho người thân lớn tuổi, nông dân chứng kiến ​​ruộng đồng khô hạn và lính cứu hỏa cùng lực lượng vũ trang đang chiến đấu với các vụ cháy rừng. Tất cả chúng ta đều đứng trước một thực tế mà không ai trong chúng ta mong muốn", Bộ trưởng Katie White nói tiếp.

Các đợt nắng nóng bắt đầu vào cuối tháng 5 và tái diễn mỗi tháng trong suốt mùa hè, với hai đợt vào tháng 7.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh ước tính rằng 2.877 trường hợp tử vong ở Anh có liên quan đến các đợt nắng nóng vào tháng 5 và tháng 6.

Nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C ở Norfolk vào ngày 26/6 đã lập kỷ lục cho tháng đó. Nhiệt độ cũng tăng lên 38,1 độ C ở London vào ngày 13/8, ngày nóng nhất trong năm.

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