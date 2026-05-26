Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vụ phụ huynh ở Gia Lai gây náo loạn trường học: Ban giám hiệu báo cáo gì?

Liên quan đến sự việc một phụ huynh học sinh gây náo loạn trường học, đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Trãi ( P. Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo ban đầu.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Liên quan đến sự việc phụ huynh học sinh cầm theo dao, điều khiển xe máy lao vào sân trường nẹt pô gây náo loạn, mất trật tự mới đây tại Gia Lai, phía đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo ban đầu.

Trong báo cáo, đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết vụ việc diễn ra lúc 9h sáng thứ 3 ngày 26/5, khi này nhà trường tổ chức tổng kết lớp cho học sinh thì một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện không bình thường, nẹt pô, chạy thẳng xe vào sân trường.

Vụ việc xảy ra tại sân trường Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) Ảnh: Thành Đồng

Vụ việc xảy ra tại sân trường Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) Ảnh: Thành Đồng

Thời điểm xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã có mặt kịp thời, phối hợp với PHHS và người dân khống chế, đồng thời báo cáo cho Công an 113 đưa đối tượng về trụ sở để xử lý.

Cũng theo báo cáo của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nhà trường không có thiệt hại về tài sản, không có thương tích đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh. Nhà trường tiếp tục làm công tác ổn định tinh thần học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với Công an địa phương nhằm đảm bảo an ninh học đường, chủ động nắm bắt tư tưởng đội ngũ học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh. Quán triệt việc đưa thông tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và danh dự của nhà trường.

Theo tìm hiểu, đối tượng gây mất trật tự khiến phụ huynh và học sinh hoảng loạn là Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung).

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận có 1 con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 con nhỏ đang theo học tại đây. Bản thân cho rằng cả 2 con mình đều bị 1 giáo viên trong trường có biểu hiện can thiệp, “đì" con mình nên bức xúc và có hành vi trên.

dt.jpg
CS 113 đã khống chế đối tượng. Ảnh Thành Đồng/ GTV

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mời bạn đọc xem video: Chung tay ngăn chặn bạo lực học đường. Nguồn VTV1

#Gia Lai #phụ huynh #trường học #báo cáo #an ninh

Bài liên quan

Xã hội

Tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh

Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp 3 theo “giao kèo” ở Cà Mau, nhà trường đã tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên để phục vụ xác minh.

Liên quan thông tin phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp ba 10 roi theo "giao kèo", lãnh đạo Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, Cà Mau) cho biết, nhà trường đã dừng trực tiếp đứng lớp 2 nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 để chờ công an làm rõ vụ việc.

Hai nữ giáo viên này trước đó đã được yêu cầu làm bản tường trình sự việc và nhà trường đã họp kiểm điểm. Trước mắt, nhà trường tạm thời phân công cho 2 giáo viên phụ trách công tác văn phòng.

Xem chi tiết

Xã hội

2 học sinh ở Gia Lai trả lại hơn 9 triệu đồng cho người đánh rơi

Trên đường đến trường, 2 học sinh vô tình nhặt được chiếc ví có hơn 9 triệu đồng, các em đã nộp lại cho Liên đội để tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 25/2, tại khu vực cổng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Pa), trên đường đến trường 2 học sinh là Nay Ti Mô Thê (lớp 4/4) và Nay H’Ý (lớp 3/1) nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có 9.170.000 đồng, nhưng không có giấy tờ. Ngay sau khi nhặt được số tiền lớn, 2 em đã báo với giáo viên Tổng phụ trách Đội của nhà trường để tìm và trả lại cho người đánh rơi.

tra-lai.jpg
Em Nay Ti Mô Thê và Nay H’Ý trao lại số tiền nhặt được cho chị Rcom H’Nguyệt. Ảnh: ĐVC
Xem chi tiết

Xã hội

Nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị nhóm học sinh THCS đánh hội đồng

Một vụ bạo lực học đường xảy ra ngày 5/12 tại Gia Lai khi một nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng  nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh.

Clip dài hơn 1 phút từ facebook có tên Diễm Hương ghi lại cảnh một nhóm học sinh trong trang phục áo đen- được cho là của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã đánh hội đồng em N.T.K.N., học sinh lớp 10 A2 Trường THPT Lương Thế Vinh. Địa điểm đánh nhau tại khu vực bờ kè suối Đaklop- xã Kang, tỉnh Gia Lai. Vụ bạo lực khiến em N bị chấn thương vùng mặt và hiện vẫn chưa đi học được.

Vụ việc được một học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm quay lại chuyển cho người thân của em học sinh bị đánh. Bức xúc vì cháu mình bị đánh, người thân của em N. đã đăng tải lên facebook kèm theo lời cảnh báo. Hiện facebook mang tên Diễm Hương đã gỡ bài viết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới