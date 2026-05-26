Vụ phụ huynh ở Gia Lai gây náo loạn trường học: Ban giám hiệu báo cáo gì?

Liên quan đến sự việc phụ huynh học sinh cầm theo dao, điều khiển xe máy lao vào sân trường nẹt pô gây náo loạn, mất trật tự mới đây tại Gia Lai, phía đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo ban đầu.

Trong báo cáo, đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết vụ việc diễn ra lúc 9h sáng thứ 3 ngày 26/5, khi này nhà trường tổ chức tổng kết lớp cho học sinh thì một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện không bình thường, nẹt pô, chạy thẳng xe vào sân trường.

Vụ việc xảy ra tại sân trường Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) Ảnh: Thành Đồng

Thời điểm xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã có mặt kịp thời, phối hợp với PHHS và người dân khống chế, đồng thời báo cáo cho Công an 113 đưa đối tượng về trụ sở để xử lý.

Cũng theo báo cáo của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nhà trường không có thiệt hại về tài sản, không có thương tích đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh. Nhà trường tiếp tục làm công tác ổn định tinh thần học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với Công an địa phương nhằm đảm bảo an ninh học đường, chủ động nắm bắt tư tưởng đội ngũ học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh. Quán triệt việc đưa thông tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và danh dự của nhà trường.

Theo tìm hiểu, đối tượng gây mất trật tự khiến phụ huynh và học sinh hoảng loạn là Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung).

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận có 1 con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 con nhỏ đang theo học tại đây. Bản thân cho rằng cả 2 con mình đều bị 1 giáo viên trong trường có biểu hiện can thiệp, “đì" con mình nên bức xúc và có hành vi trên.

CS 113 đã khống chế đối tượng. Ảnh Thành Đồng/ GTV

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

