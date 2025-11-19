Mũ Xanh trúng gói thầu gần 1 tỷ tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Công ty CP Mũ Xanh trúng gói thầu "Trang bị thiết bị mới thay thế cho các máy chủ..." với giá 932,7 triệu đồng, tiết kiệm 36,8% so với giá gói thầu 1,47 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị thiết bị mới thay thế cho các máy chủ tại nhà hành chính Công ty" (Mã TBMT: IB2500354024). Công ty Cổ phần Mũ Xanh đã được phê duyệt trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý, đạt trên 36%.

Nguồn MSC

Loại 2 đối thủ vì "không đạt năng lực kinh nghiệm"

Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của PV Power NT2. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Quyết định số 410/QĐ-CPNT2 ngày 14/07/2025 do ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc PV Power NT2 ký, giá gói thầu được phê duyệt là 1.476.819.000 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 04/09/2025 ghi nhận 6 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm:

Công ty Cổ phần Mũ Xanh (Giá dự thầu: 932.741.200 đồng)

Công ty TNHH Công nghệ Bốn Chấm Không (Giá dự thầu: 955.600.000 đồng)

Công ty TNHH Thương mại Gia Lợi (Giá dự thầu: 1.163.336.000 đồng)

Công ty Cổ phần Giải pháp Máy Chủ Việt (Giá dự thầu: 1.168.000.000 đồng)

Công ty TNHH FPT IS (Giá dự thầu: 1.318.770.000 đồng)

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Năm Sao (Giá dự thầu: 1.396.325.800 đồng)

Như vậy, Công ty Cổ phần Mũ Xanh là nhà thầu có giá chào thấp nhất.

Sau quá trình đánh giá E-HSDT (theo Báo cáo số 01/BC-TCG ngày 07/10/2025), ngày 17/10/2025, ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc PV Power NT2, đã ký Quyết định số 629/QĐ-CPNT2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Mũ Xanh (MSDN 0304881127) đã trúng thầu với giá 932.741.200 đồng. So với giá gói thầu (1.476.819.000 đồng), giá trúng thầu thấp hơn 544.077.800 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 36,84%.

Quyết định phê duyệt cũng nêu rõ lý do 5 nhà thầu còn lại không trúng thầu. Đáng chú ý, có 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực là Công ty TNHH Công nghệ Bốn Chấm Không (MST 0316016380) và Công ty Cổ phần Giải pháp Máy Chủ Việt (MST 0305792871) với cùng lý do: "Không đạt về năng lực kinh nghiệm".

Ba nhà thầu còn lại, dù có giá dự thầu cao hơn Mũ Xanh, nhưng được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và được xếp hạng lần lượt: Công ty TNHH Thương mại Gia Lợi (Hạng II), Công ty TNHH FPT IS (Hạng III), và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Năm Sao (Hạng IV).

Năng lực "đa hệ" của Mũ Xanh

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Cổ phần Mũ Xanh, do ông Đỗ Tuấn Anh làm Tổng giám đốc, là một nhà thầu khá quen mặt. Tính đến giữa tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 128 gói thầu và được ghi nhận trúng 40 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu (độc lập) là 54.818.369.186 đồng.

Riêng trong năm 2025, Mũ Xanh tham gia 60 gói thầu và trúng 22 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 27,26 tỷ đồng (tổng hợp từ dữ liệu công khai).

Điều đáng chú ý là lĩnh vực kinh doanh của nhà thầu này. Dù trúng gói thầu cung cấp máy chủ tại PV Power NT2, Mũ Xanh lại có lịch sử trúng thầu dày đặc ở mảng... may mặc và cung cấp đồ vải y tế.

Đơn cử, Mũ Xanh trúng gói "May, đo đồng phục cho khối chuyên môn năm 2025-2026" tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (giá 4,149 tỷ đồng); gói "May quần áo bệnh nhân, quần áo phẫu thuật viên..." tại Bệnh Viện Bình Dân (giá 3,88 tỷ đồng); gói "Mua sắm vải và đồ vải..." tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (giá 5,115 tỷ đồng).

Song song đó, mảng CNTT & Viễn thông cũng liên tục mang về doanh thu cho Mũ Xanh. Doanh nghiệp này trúng gói "Bản quyền cơ sở dữ liệu (VT-3185/25-CNTT)" trị giá 1,47 tỷ đồng và gói "Thiết bị viba cho các công trình biển" trị giá 664,2 triệu đồng tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro; hay gói "Thuê dịch vụ và thiết bị mạng LAN, WAN..." trị giá 1,08 tỷ đồng tại Công ty Viễn thông Quốc tế.

Việc một doanh nghiệp có thể đảm nhận tốt các hợp đồng ở cả hai lĩnh vực có tính chuyên môn hóa cao (may mặc công nghiệp và thiết bị viễn thông, máy chủ) cho thấy năng lực đa dạng của nhà thầu này.

Phân tích dữ liệu lịch sử cũng cho thấy Mũ Xanh có mối quan hệ đấu thầu "thân thiết" với một số chủ đầu tư. Nổi bật là tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, nơi Mũ Xanh tham gia 10 gói thầu và trúng đến 9 gói (tỷ lệ 90%).

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cao như gói thầu tại PV Power NT2 là tín hiệu tích cực".

Tuy nhiên, Luật sư Vinh cũng lưu ý: "Đối với các trường hợp nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao bất thường tại một chủ đầu tư, như việc trúng 9/10 gói, cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ việc xây dựng E-HSMT. Điều 44 của Luật và Điều 26 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rõ E-HSMT không được nêu điều kiện hạn chế cạnh tranh. Cần làm rõ E-HSDT của các nhà thầu trượt tại các gói thầu này để đảm bảo sự minh bạch".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc một doanh nghiệp trúng thầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau là không hiếm, pháp luật không cấm. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở năng lực thực sự. Khi đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ các hợp đồng tương tự, năng lực nhân sự, thiết bị chuyên môn mà nhà thầu kê khai, đảm bảo nhà thầu có đủ khả năng thực hiện hợp đồng theo Điều 61 Luật Đấu thầu, tránh tình trạng 'tay không bắt giặc' hoặc bán thầu".