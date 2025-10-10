MrBeast cảnh báo “thời kỳ đáng sợ” khi AI đe dọa ngành sáng tạo

Hà Nội

Ngôi sao YouTube MrBeast lo ngại trí tuệ nhân tạo có thể cướp đi sinh kế của hàng triệu nhà sáng tạo nội dung, khi video AI ngày càng phổ biến.

Thiên Trang (TH)
MrBeast, người đứng đầu danh sách Top Creators 2025 của Forbes với thu nhập 85 triệu USD, vừa công khai bày tỏ lo ngại về làn sóng AI đang bao trùm ngành sáng tạo nội dung.
Anh cho biết “thời kỳ đáng sợ đã bắt đầu” khi video do AI tạo ra có thể cạnh tranh trực tiếp với các nhà sáng tạo thật.
Phát ngôn của MrBeast xuất hiện ngay sau khi OpenAI ra mắt Sora 2, công cụ tạo video và âm thanh bằng AI kèm ứng dụng di động có giao diện giống TikTok.
Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, ứng dụng này đã leo lên vị trí số 1 trên App Store Mỹ, cho thấy sức hút khổng lồ của video do AI tạo ra.
Không chỉ OpenAI, YouTube cũng đang “AI hóa” mạnh mẽ với công cụ tạo video, mô hình Veo và chatbot hỗ trợ quản lý kênh.
Từng thử nghiệm tạo thumbnail bằng AI, MrBeast phải gỡ bỏ sau làn sóng chỉ trích và quay lại hợp tác với các họa sĩ thật.
Dù vẫn đầu tư vào lĩnh vực AI, anh cho rằng công nghệ này cần được sử dụng có trách nhiệm và minh bạch với khán giả.
Các chuyên gia đồng tình rằng nếu không giữ được lòng tin người xem, ngay cả những nhà sáng tạo lớn nhất cũng có thể bị AI “nuốt chửng” trong kỷ nguyên nội dung nhân tạo.
