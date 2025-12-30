Hà Nội

Cảnh tượng kỳ diệu 'vùng đất của hồ nước thần linh' hoang sơ nhất châu Phi

Kho tri thức

Cảnh tượng kỳ diệu 'vùng đất của hồ nước thần linh' hoang sơ nhất châu Phi

Nằm dọc sông Zambezi huyền thoại, Vườn quốc gia Mana Pools là nơi thiên nhiên châu Phi phô bày vẻ hoang dã nguyên sơ cùng sự sống mãnh liệt.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi bắt nguồn từ những “hồ nước của thần linh”. “Mana” trong ngôn ngữ địa phương nghĩa là bốn, chỉ bốn hồ nước lớn hình thành từ các nhánh sông Zambezi, nuôi sống hệ sinh thái quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái ngập lũ theo mùa độc đáo. Mỗi năm, khi nước sông Zambezi dâng cao, vùng đồng bằng biến thành biển nước mênh mông, tạo điều kiện cho cá, chim và thú lớn sinh sôi mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của voi châu Phi. Hàng nghìn cá thể voi thường xuyên xuất hiện tại đây, nổi tiếng với hành vi đứng bằng hai chân sau để vươn lên hái quả từ những cây ana ven sông. Ảnh: Pinterest.
Nơi hội tụ của các loài thú săn mồi lớn. Sư tử, báo hoa mai, linh cẩu và chó hoang châu Phi cùng tồn tại trong một không gian mở, tạo nên chuỗi sinh thái săn mồi – con mồi sống động. Ảnh: masuwe-lodge.com.
Quần thể chim hoang dã phong phú. Mana Pools là nơi sinh sống của hơn 380 loài chim, từ đại bàng cá châu Phi đến cò, diệc và nhiều loài chim di cư quý hiếm. Ảnh: ujuzitravel.com.
Cảnh quan hoang sơ hiếm hoi còn sót lại. Với những cây cổ thụ trơ rễ, bãi bồi ven sông và nền trời rộng lớn, Mana Pools mang vẻ đẹp nguyên bản, gần như không đổi suốt hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Ít chịu tác động của du lịch đại trà. Khác nhiều vườn quốc gia khác, Mana Pools chỉ cho phép du khách đi bộ safari có kiểm soát, mang lại trải nghiệm gần gũi và chân thực với thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1984, Mana Pools được UNESCO ghi danh nhờ giá trị sinh thái nổi bật, cảnh quan tự nhiên nguyên vẹn và đa dạng sinh học hiếm có ở châu Phi. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
#Vùng đất hồ nước thần linh #Hệ sinh thái ngập lũ mùa #Thiên đường voi châu Phi #Sinh thái săn mồi và con mồi #Quần thể chim hoang dã phong phú #Cảnh quan hoang sơ nguyên bản

