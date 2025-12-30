Cảnh tượng kỳ diệu 'vùng đất của hồ nước thần linh' hoang sơ nhất châu Phi

Nằm dọc sông Zambezi huyền thoại, Vườn quốc gia Mana Pools là nơi thiên nhiên châu Phi phô bày vẻ hoang dã nguyên sơ cùng sự sống mãnh liệt.
Những tháng cuối năm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tục trúng thầu tại các dự án giao thông quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.
Ngay từ 1/1/2026, 3 con giáp này được đánh giá có sinh khí dồi dào, công việc – tài lộc – cơ hội cùng lúc khởi sắc.
Danh sách 5 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất hành tinh năm 2025 là sân chơi riêng của những cái tên kỳ cựu.
Nhờ cách thiết kế khéo léo, những khối bê tông thô cứng đã biến hóa thành tổ ấm tràn đầy sức sống, chan hoà thiên nhiên cho gia đình 3 thế hệ.
Tại vùng Siberia lạnh giá, xác ướp người phụ nữ từ cuối thế kỷ 19 vẫn còn nguyên vẹn, nhờ điều kiện tự nhiên đặc biệt của vùng Yakutia.
Sống nơi đáy đại dương tối tăm và khắc nghiệt, loài giun ống khổng lồ (Riftia pachyptila) là biểu tượng kỳ diệu của sự sống ngoài sức tưởng tượng con người.
Smartphone ngày càng mạnh nhưng lại kém hấp dẫn, khi thiết kế na ná, ít đột phá và nhu cầu người dùng cũng đã thay đổi.
Nhà sản xuất Bajaj Auto vừa chính thức giới thiệu phiên bản cập nhật của mẫu xe môtô naked-bike giá rẻ Pulsar 150 2026 thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ.
Mẫu SUV hybrid sạc điện Geely EX5 EM-i 2026 có thể bán ra với mức giá 850 triệu khi ra mắt tại Việt Nam, cạnh tranh với Jaecoo J7 PHEV hay BYD Sealion 6.
Trên khắp các vườn đào Nhật Tân, người trồng tất bật tuốt lá, chăm sóc từng gốc cây để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa, các công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho thời khắc khai hỏa.
Không USB, không email, bí mật công nghệ DRAM 10nm trị giá hàng nghìn tỷ won của Samsung đã bị tuồn ra Trung Quốc chỉ bằng… chữ viết tay.
Hồng Đào thành thạo đi tàu điện ngầm sau ít ngày ở Seoul, Hàn Quốc. Gia đình Phan Như Thảo trải nghiệm bão tuyết ở Nhật Bản.
Giữa những ngày đông lạnh giá, 'hot girl cô giáo' Mina Young vừa khiến cộng đồng mạng một phen chao đảo khi tung ra loạt ảnh mới đầy quyến rũ trên bãi biển.
Sinh sống giữa vùng Bắc Cực khắc nghiệt, người Yupik lưu giữ lối sống cổ xưa gắn chặt với biển, băng và tinh thần cộng đồng bền bỉ.
Beyonce trở thành tỷ phú USD nhờ hoạt động âm nhạc, kinh doanh. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, hôn nhân của cô cũng gây chú ý.
Tom’s Guide đã thử nghiệm gần 100 mẫu Smart TV để chọn ra 6 cái tên xuất sắc nhất năm 2025, từ TV giá rẻ đến flagship cao cấp đã bán tại Việt Nam.
Do số lượng đầu mùa còn hạn chế nên dâu tây Mộc Châu trên thị trường hiện có mức giá tương đối đắt đỏ, có loại lên tới gần nửa triệu đồng/kg.
Thông báo sắp lấy vợ với tấm ảnh cưới 'nhá hàng', Tiktoker chị Phiến khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh chàng chưa từng công khai tình cảm lên trang cá nhân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/12, Bảo Bình nên chú ý lời nói, cẩn thận rơi mất lộc làm ăn. Song Tử tránh cãi vã công sở, ảnh hưởng nhân duyên.
Biệt thự của NTK Đức Hùng khiến nhiều người mê mẩn bởi giàn lan tỏi tím ngắt, nở rộ báo hiệu mùa đông Hà Nội sắp về.