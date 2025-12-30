Hà Nội

Bí ẩn xác ướp người phụ nữ cổ đại được bảo quản trong băng vĩnh cửu

Kho tri thức

Bí ẩn xác ướp người phụ nữ cổ đại được bảo quản trong băng vĩnh cửu

Tại vùng Siberia lạnh giá, xác ướp người phụ nữ từ cuối thế kỷ 19 vẫn còn nguyên vẹn, nhờ điều kiện tự nhiên đặc biệt của vùng Yakutia.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Vùng Yakutia thuộc Siberia, gần Bắc Cực của Nga, lạnh đến mức nhiệt độ có thể xuống dưới -76 độ Fahrenheit (tương đương khoảng -25 độ C). Điều đó thật tồi tệ đối với người sống, nhưng lại có tác dụng kỳ diệu trong việc bảo quản xác chết. Ảnh: @Tiến sĩ Elena Solovyova.
Theo tờ The Siberian Times dẫn tin, vùng Yakutia là nơi mà Tiến sĩ Elena Solovyova tìm thấy một xác ướp người phụ nữ. Ảnh: @Tiến sĩ Elena Solovyova.
Được chôn cất trong một ngôi mộ cát bên dưới lớp băng vĩnh cửu, các yếu tố tự nhiên đã bảo quản thi thể người phụ nữ này rất tốt đến nỗi đôi tất da chân và cây thánh giá trên ngực vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: @Tiến sĩ Elena Solovyova.
“Các mô mềm của bà ấy được bảo quản rất tốt”, Tiến sĩ Elena Solovyova nói. Ảnh: @Tiến sĩ Elena Solovyova.
Cũng theo Tiến sĩ Elena Solovyova, có lẽ bà ấy được chôn cất vào mùa đông và bị đóng băng. Ảnh: @Tiến sĩ Elena Solovyova.
Khả năng cao người phụ nữ này được chôn cất vào cuối những năm 1.800 hoặc đầu năm 1.900 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Tiến sĩ Elena Solovyova.
Chiếc tất da của bà còn được bọc bên ngoài bởi đôi torbasa - loại ủng truyền thống của người Yakutia có lót lông. Phần dưới trang phục của bà ấy vẫn còn được bảo quản tốt. Nó được làm bằng lông thú, trang phục truyền thống của người Yakutia. Ảnh: @Tiến sĩ Elena Solovyova.
