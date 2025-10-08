Hà Nội

Điện thoại vuông Ikko MindOne khiến BlackBerry sống lại

Số hóa

Điện thoại vuông Ikko MindOne khiến BlackBerry sống lại

Ikko MindOne gây chú ý khi có camera lật độc đáo, có thể gắn case bàn phím QWERTY, gợi nhớ “huyền thoại” BlackBerry một thời.

Thiên Trang (TH)
Ikko MindOne là chiếc điện thoại hình vuông hiếm hoi trên thị trường, kết hợp thiết kế độc lạ với tính năng hiện đại.
Máy có thể gắn thêm case bàn phím QWERTY từ tính, mang lại cảm giác hoài niệm như những chiếc BlackBerry cổ điển.
Điểm đặc biệt là máy chạy song song hai hệ điều hành Android 15 và iKKO AI OS, chỉ cần một nút bấm để chuyển đổi.
Hệ điều hành AI giúp MindOne thực hiện các tác vụ thông minh như dịch ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh hay tóm tắt văn bản.
Camera Sony 50MP có thể xoay 180 độ, vừa chụp chính vừa selfie, tạo nên phong cách riêng không lẫn với bất kỳ mẫu nào.
Máy còn hỗ trợ kết nối toàn cầu qua uSIM, cho phép truy cập internet tại hơn 140 quốc gia mà không cần SIM vật lý.
Ikko MindOne bản Pro có giá khoảng 11.55 triệu đồng, được xem như lựa chọn cho người thích công nghệ khác biệt.
Với sự pha trộn giữa cổ điển và tương lai, MindOne như một lời nhắc rằng smartphone vẫn còn chỗ cho sáng tạo táo bạo.
Thiên Trang (TH)
