Phát hiện chấn động loài giun dài 2 mét, sống dưới đại dương tăm tối

Giải mã

Phát hiện chấn động loài giun dài 2 mét, sống dưới đại dương tăm tối

Sống nơi đáy đại dương tối tăm và khắc nghiệt, loài giun ống khổng lồ (Riftia pachyptila) là biểu tượng kỳ diệu của sự sống ngoài sức tưởng tượng con người.

Là cư dân nổi tiếng của miệng phun thủy nhiệt. Giun ống khổng lồ sinh sống quanh các miệng phun thủy nhiệt ở độ sâu hơn 2.000 mét, nơi nhiệt độ, áp suất và hóa chất cực đoan tưởng như không thể duy trì sự sống. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước lớn đáng kinh ngạc. Loài giun này có thể dài tới 2 mét, phần thân mềm nằm trong một ống bảo vệ cứng màu trắng, khiến chúng trở thành một trong những loài giun biển lớn nhất từng được biết đến. Ảnh: Pinterest.
Không có miệng, dạ dày hay ruột. Riftia pachyptila hoàn toàn không có hệ tiêu hóa như giun thông thường, một đặc điểm khiến giới khoa học ban đầu vô cùng bối rối khi nghiên cứu loài này. Ảnh: amazonaws.com.
Sống nhờ vi khuẩn cộng sinh đặc biệt. Bên trong cơ thể giun là hàng tỷ vi khuẩn hóa dưỡng, chuyển hóa hydro sulfua từ miệng phun thủy nhiệt thành chất dinh dưỡng nuôi sống vật chủ. Ảnh: mbari.org.
Phần “mào đỏ” đóng vai trò quan trọng cho sự sống. Cấu trúc đỏ rực nhô ra khỏi ống thực chất là cơ quan trao đổi khí, giàu hemoglobin giúp vận chuyển oxy và sulfua đến vi khuẩn cộng sinh. Ảnh: mbari.org.
Hemoglobin có cấu trúc độc nhất vô nhị. Hemoglobin của giun ống khổng lồ có khả năng vận chuyển cả oxy lẫn hydro sulfua mà không bị ngộ độc, điều hiếm thấy ở các sinh vật khác. Ảnh: mbari.org.
Tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Trong điều kiện thuận lợi quanh miệng phun thủy nhiệt, giun ống khổng lồ có thể phát triển từ ấu trùng thành cá thể trưởng thành chỉ trong vài năm. Ảnh: amazonaws.com.
Phát hiện chấn động thế kỷ 20. Việc phát hiện Riftia pachyptila vào năm 1977 đã làm đảo lộn quan niệm rằng sự sống cần ánh sáng mặt trời, mở ra hướng nghiên cứu mới về sinh học biển sâu và sự sống ngoài Trái Đất. Ảnh: illinoisscience.org.
