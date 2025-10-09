Hà Nội

Honor tung smartphone giá 2 triệu có camera 50MP cực đẹp

Honor tung smartphone giá 2 triệu có camera 50MP cực đẹp

Honor vừa ra mắt bộ đôi X5c và X5c Plus giá chỉ từ 2,1 triệu đồng nhưng vẫn có màn hình 90Hz, pin lớn và camera tới 50MP, hứa hẹn gây sốt phân khúc giá rẻ.

Thiên Trang (TH)
Honor tiếp tục gây bất ngờ khi tung hai mẫu smartphone siêu rẻ X5c và X5c Plus tại Nam Phi với mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng.
