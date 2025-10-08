Hà Nội

Gen Z quay lưng với khuyến mãi, chỉ ở lại với trải nghiệm tốt

Số hóa

Gen Z quay lưng với khuyến mãi, chỉ ở lại với trải nghiệm tốt

Dù khuyến mãi có thể hút người dùng tải app và mở tài khoản, Gen Z vẫn nhanh chóng rời đi nếu trải nghiệm không mượt, thiếu minh bạch.

Thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang số hóa cực nhanh với hơn 12 tỷ giao dịch không tiền mặt chỉ trong nửa đầu 2025.
Tuy nhiên, khuyến mãi chỉ giúp các ngân hàng và ví điện tử “chạm tay” đến người dùng Gen Z chứ không thể giữ chân họ lâu dài.
Gen Z dễ dàng tải app vì ưu đãi, nhưng họ cũng sẵn sàng xóa đi nếu quy trình rườm rà hoặc trải nghiệm thiếu mượt mà.
Nghiên cứu cho thấy 68% người dùng toàn cầu từng bỏ dở dịch vụ tài chính giữa chừng chỉ vì thủ tục số phức tạp.
Vikki Digital Bank và HDBank đang chọn cách “nuôi thói quen” thay vì “đốt tiền ưu đãi” để giữ người dùng trẻ.
VikkiGO của Vikki giúp chia nhỏ khoản chi, trả góp 0% lãi và bảo mật cao, giảm gánh nặng quản lý tài chính.
Trong khi đó, HDBank xây dựng hệ sinh thái tài chính khép kín để người dùng không phải “nhảy app” cho từng nhu cầu.
Khi trải nghiệm đủ mượt và minh bạch, Gen Z sẽ ở lại không vì phần thưởng ngắn hạn, mà vì cảm giác kiểm soát và an tâm dài lâu.
#Gen Z #tài chính số #trải nghiệm khách hàng #ứng dụng ngân hàng #vay trả góp #hệ sinh thái tài chính

