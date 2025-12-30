Nữ streamer Mina Young 'hâm nóng' mùa đông với bộ ảnh bikini cực cháy

Giữa những ngày đông lạnh giá, 'hot girl cô giáo' Mina Young vừa khiến cộng đồng mạng một phen chao đảo khi tung ra loạt ảnh mới đầy quyến rũ trên bãi biển.
Sinh sống giữa vùng Bắc Cực khắc nghiệt, người Yupik lưu giữ lối sống cổ xưa gắn chặt với biển, băng và tinh thần cộng đồng bền bỉ.
Beyonce trở thành tỷ phú USD nhờ hoạt động âm nhạc, kinh doanh. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, hôn nhân của cô cũng gây chú ý.
Tom’s Guide đã thử nghiệm gần 100 mẫu Smart TV để chọn ra 6 cái tên xuất sắc nhất năm 2025, từ TV giá rẻ đến flagship cao cấp đã bán tại Việt Nam.
Do số lượng đầu mùa còn hạn chế nên dâu tây Mộc Châu trên thị trường hiện có mức giá tương đối đắt đỏ, có loại lên tới gần nửa triệu đồng/kg.
Thông báo sắp lấy vợ với tấm ảnh cưới 'nhá hàng', Tiktoker chị Phiến khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh chàng chưa từng công khai tình cảm lên trang cá nhân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/12, Bảo Bình nên chú ý lời nói, cẩn thận rơi mất lộc làm ăn. Song Tử tránh cãi vã công sở, ảnh hưởng nhân duyên.
Biệt thự của NTK Đức Hùng khiến nhiều người mê mẩn bởi giàn lan tỏi tím ngắt, nở rộ báo hiệu mùa đông Hà Nội sắp về.
Ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026, Ai thương ai mến, Thiên đường máu, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí...được đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.
Không còn xuất hiện với hình ảnh cá tính bên bàn bi-a, 'hot girl làng cầm cơ' Lê Tuyết Anh vừa gây bất ngờ với bộ ảnh hóa thân thành thiên thần đầy dịu dàng.
Theo tử vi, từ đầu năm mới 2026, may mắn của 4 con giáp này sẽ đến, lấp đầy cuộc sống của họ bằng những bất ngờ và tài lộc.
Ziv Nitzan đã tìm thấy một chiếc bùa hộ mệnh hình bọ hung cổ của người Canaan tại Tel Azekah, khi đang đi bộ đường dài ở Israel cùng gia đình.
Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Lan Phương xuất hiện với diện mạo ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực
Việc tìm thấy hài cốt thiếu nữ săn bắn cách đây 9.000 năm cho thấy vai trò giới tính trong nền văn hóa cổ đại linh hoạt hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.
Mộc Châu mùa hoa nở rực rỡ, lý tưởng cho chuyến đi Tết Dương lịch 2 ngày 1 đêm với trải nghiệm vườn hoa, thác nước và cà phê chill.
Tận dụng nhu cầu chip AI bùng nổ và nguồn cung NVIDIA khan hiếm, Huawei tuyên bố sẽ bán chip AI Ascend 950 tại Hàn Quốc từ năm sau.
Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn ngày càng thăng hạng, Huyền Baby còn thể hiện sức hút với những màn 'lên đồ' cực chất.
Một nồi bò kho ngon là sự kết hợp hài hòa giữa thịt bò giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tươi và kỹ thuật tẩm ướp tinh tế, tạo nên hương vị đậm đà khó quên.
Toyota RAV4 Adventure được Jaos không chỉ nâng cấp toàn diện lột xác về ngoại hình, còn gia tăng khả năng off-road và không mất đi sự linh hoạt trên phố.
Một thí nghiệm tại Trung Quốc cho thấy robot hình người có thể bị chiếm quyền chỉ bằng lệnh giọng nói và tự lây nhiễm virus ngay cả khi offline.
Ứng dụng nhắn tin thuần Việt Lotus Chat cán mốc 2 triệu người dùng nhờ loạt tính năng bảo mật cao cấp, miễn phí và khác biệt so với các đối thủ quốc tế.