Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ streamer Mina Young 'hâm nóng' mùa đông với bộ ảnh bikini cực cháy

Cộng đồng trẻ

Nữ streamer Mina Young 'hâm nóng' mùa đông với bộ ảnh bikini cực cháy

Giữa những ngày đông lạnh giá, 'hot girl cô giáo' Mina Young vừa khiến cộng đồng mạng một phen chao đảo khi tung ra loạt ảnh mới đầy quyến rũ trên bãi biển.

Trầm Phương
Từ trước đến nay, fan của Mina Young vẫn thường truyền tai nhau về một "quy tắc ngầm" của cô nàng: mỗi năm chỉ đăng duy nhất một bộ ảnh bikini. Tuy nhiên, dường như để chiều lòng người hâm mộ cũng như đánh dấu một năm 2025 đầy bùng nổ, nữ streamer đã quyết định "phá lệ". (Ảnh: IGNV)
Từ trước đến nay, fan của Mina Young vẫn thường truyền tai nhau về một "quy tắc ngầm" của cô nàng: mỗi năm chỉ đăng duy nhất một bộ ảnh bikini. Tuy nhiên, dường như để chiều lòng người hâm mộ cũng như đánh dấu một năm 2025 đầy bùng nổ, nữ streamer đã quyết định "phá lệ". (Ảnh: IGNV)
Không còn đóng khung với hình tượng "nàng thơ" ngọt ngào, nữ streamer sinh năm 1998 đã có màn lột xác táo bạo, phô diễn trọn vẹn những đường cong "vạn người mê" trong bộ ảnh mới đây. (Ảnh: IGNV)
Không còn đóng khung với hình tượng "nàng thơ" ngọt ngào, nữ streamer sinh năm 1998 đã có màn lột xác táo bạo, phô diễn trọn vẹn những đường cong "vạn người mê" trong bộ ảnh mới đây. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Mina Young lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh tông trắng tinh khôi, kết hợp khéo léo cùng chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc khoác ngoài hờ hững. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Mina Young lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh tông trắng tinh khôi, kết hợp khéo léo cùng chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc khoác ngoài hờ hững. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp này không chỉ tạo nên vẻ phóng khoáng, hiện đại mà còn giúp cô nàng khoe khéo vòng eo con kiến săn chắc và làn da trắng sứ mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp này không chỉ tạo nên vẻ phóng khoáng, hiện đại mà còn giúp cô nàng khoe khéo vòng eo con kiến săn chắc và làn da trắng sứ mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn ghi điểm bởi gu thời trang cực kỳ có "gu" khi kết hợp với những phụ kiện cá tính như chiếc mũ lưỡi trai cách điệu cùng kính mát sành điệu, giúp set đồ bãi biển trở nên bụi bặm, năng động hơn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn ghi điểm bởi gu thời trang cực kỳ có "gu" khi kết hợp với những phụ kiện cá tính như chiếc mũ lưỡi trai cách điệu cùng kính mát sành điệu, giúp set đồ bãi biển trở nên bụi bặm, năng động hơn. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những biểu cảm e ấp trước đây, Mina của hiện tại toát lên vẻ tự do, phóng khoáng, khẳng định sự trưởng thành cả về nhan sắc lẫn cá tính. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những biểu cảm e ấp trước đây, Mina của hiện tại toát lên vẻ tự do, phóng khoáng, khẳng định sự trưởng thành cả về nhan sắc lẫn cá tính. (Ảnh: IGNV)
Trong một số khung hình, cô nàng còn mix bikini cùng quần jeans ống rộng cho thấy sự tự tin và tư duy thẩm mỹ hiện đại, không ngại thử nghiệm những phong cách mới. (Ảnh: IGNV)
Trong một số khung hình, cô nàng còn mix bikini cùng quần jeans ống rộng cho thấy sự tự tin và tư duy thẩm mỹ hiện đại, không ngại thử nghiệm những phong cách mới. (Ảnh: IGNV)
Điều đặc biệt, ở phần caption, Mina Young tiết lộ đây mới chỉ là bản "nháp" mà thôi, chính vì vậy nhiều người hâm mộ đều bảy tỏ sự mong chờ đến một bộ ảnh hoàn chỉnh nóng bỏng đến từ cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Điều đặc biệt, ở phần caption, Mina Young tiết lộ đây mới chỉ là bản "nháp" mà thôi, chính vì vậy nhiều người hâm mộ đều bảy tỏ sự mong chờ đến một bộ ảnh hoàn chỉnh nóng bỏng đến từ cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Vốn xuất thân từ khoa Thanh nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và từng được mệnh danh là "hot girl quân nhân", Mina Young sở hữu nét đẹp hài hòa, đôi khi bị nhầm lẫn là những idol Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Vốn xuất thân từ khoa Thanh nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và từng được mệnh danh là "hot girl quân nhân", Mina Young sở hữu nét đẹp hài hòa, đôi khi bị nhầm lẫn là những idol Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Việc thay đổi phong cách từ ngọt ngào sang quyến rũ, cá tính cũng là cách Mina Young làm mới mình trong mắt công chúng, chứng minh cô có thể "cân" mọi loại trang phục và phong cách khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Việc thay đổi phong cách từ ngọt ngào sang quyến rũ, cá tính cũng là cách Mina Young làm mới mình trong mắt công chúng, chứng minh cô có thể "cân" mọi loại trang phục và phong cách khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mina Young #bộ ảnh bikini #hot girl #streamer #thời trang đi biển #streamer mina young

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT