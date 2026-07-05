Mr Pips có BĐS rải khắp nước, sở hữu nhiều siêu xe và vàng nguyên khối

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Như VietNamNet đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 186 người khác về nhiều tội danh.

Kết luận điều tra trước đây cho thấy, Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt của người bị hại hơn 1.301 tỷ đồng. Kết luận điều tra bổ sung khẳng định, số tiền mà Phó Đức Nam đã lừa đảo chiếm đoạt của những người bị hại hơn 1.568 tỷ đồng.

Kiếm được bộn tiền qua việc thực hiện 920 vụ lừa đảo, Phó Đức Nam đã cùng những người trong gia đình thực hiện hành vi rửa tiền.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định được hành vi rửa tiền của Phó Đức Nam cùng người thân là bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) cùng bạn gái Nam là Nguyễn Thanh Tâm và mợ của Nam là Nguyễn Thị Thủy.

Tài liệu điều tra thể hiện, để hợp thức hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy, Phó Đức Nam đã bảo bạn gái liên hệ với bố mình để nhờ ông Phó Đức Thắng tìm người đứng tên thành lập Công ty TNHH bất động sản South Wealth.

Khối tài sản của Phó Đức Nam bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Nam cũng nhờ bạn đứng tên thành lập Công ty CP Tech Invest rồi chỉ đạo bà mợ phối hợp cùng bạn gái sử dụng pháp nhân 2 công ty trên hoặc trực tiếp, nhờ người thân, bạn bè để mua bán tổng số 32 bất động sản ở TPHCM và một số tỉnh thành trên cả nước. Trong số các bất động sản trên, có nhiều căn hộ, mảnh đất thuộc hàng siêu đắt đỏ.

Ngoài việc dốc hơn 373 tỷ đồng để mua 32 bất động sản nói trên, Mr Pips còn dùng hơn 141 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua 78 miếng vàng nguyên khối (loại 1kg/miếng) và nhiều trang sức, vật trang trí bằng kim loại đắt tiền.

Phó Đức Nam còn dùng hơn 41 tỷ đồng để mua 1.750.500 USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Tổng số tiền là hơn 561 tỷ đồng.

Những người thân trong gia đình giúp Phó Đức Nam rửa tiền

Theo kết luận điều tra bổ sung, tuy có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có, nhưng ông Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của Mr Pips tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản hạng sang tại Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.

Đối với mẹ của Phó Đức Nam là bà Lê Thị Liễu, kết luận điều tra bổ sung xác định, từ ngày 11/4- 10/5/2024, tuy có cơ sở để biết nguồn gốc tiền do con trai phạm tội nhưng bị can này đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do con trai và chồng chuyển; trong đó, hơn 80 tỷ đồng là số tiền mà Phó Đức Nam phạm tội mà có.

Số tiền này, bà Liễu gửi tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ, bà Liễu rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

Vẫn theo tài liệu điều tra, bạn gái Phó Đức Nam cũng có hành vi đồng phạm giúp bạn trai rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng.

Cụ thể, Tâm được Phó Đức Nam giao quản lý tiền, tài sản của mình. Hai người bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với bị can Nguyễn Thị Thủy sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng tại TPHCM, Hà Nội.

Ngoài ra, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của Phó Đức Nam để mua 1 triệu USD; đưa hơn 141 tỷ đồng tiền mặt để bạn trai mua vàng.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Thị Thủy đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán, đứng tên sở hữu bất động sản giúp Nam và tham gia cùng Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân 2 công ty để mua bán 12 bất động sản với tổng số hơn 55 tỷ đồng là nguồn tiền do Mr Pips phạm tội mà có.

Phó Đức Nam để bạn gái đứng tên sở hữu 7 bất động sản, để bố và mẹ đứng tên sở hữu 4 bất động sản. Bản thân bạn gái Phó Đức Nam cũng sở hữu 5 bất động sản. Trong khi đó, bố mẹ Phó Đức Nam sở hữu 9 bất động sản.

Phó Đức Tú (em trai của Phó Đức Nam) đứng tên sở hữu 4 bất động sản. Quá trình điều tra, Tú đã xuất cảnh, CQĐT chưa lấy được lời khai của người này. Tài liệu điều tra thu thập được chưa đủ căn cứ để xác định nguồn gốc các bất động sản nói trên của em trai Phó Đức Nam.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ 23 chiếc ô tô, 7 chiếc mô tô xác định là tài sản của Phó Đức Nam. Trong đó có những chiếc ô tô siêu đắt đỏ như: Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S…