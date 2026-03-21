Đường dây lừa đảo Mr Pips dùng chiêu trò gì khiến nạn nhân “mắc bẫy’’?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.

Trong đó, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”; Lê Khắc Ngọ, (Mr Hunter) bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Rửa tiền”; “Trốn thuế”.

“Ông trùm” lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma'

Kết luận điều tra cho thấy, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web giả mạo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán.

Các website này được thiết kế giống tên các sàn quốc tế nhằm tạo niềm tin nhưng thực chất đã được lập trình sẵn, không phản ánh giao dịch thật trên thị trường. Nhà đầu tư thực chất chỉ “chơi” với hệ thống do các đối tượng kiểm soát, khi thua tiền sẽ thuộc về phía điều hành sàn.

Nam được Uran hướng dẫn xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (trú tại TPHCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tham quan và học cách vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán, forex để triển khai tại Việt Nam.

Mr Pips Phó Đức Nam tại Cơ quan điều tra.

Khi về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự, trực tiếp điều hành hoạt động và giao Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, rồi tiếp tục trao đổi với Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Để phục vụ hoạt động, Nam chỉ đạo bộ phận marketing lập 85 công ty “ma”. Trong đó, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ, hệ thống gọi điện (Zoiper), đồng thời thành lập thêm 57 công ty khác nhằm vận hành mạng lưới. Nam còn chỉ đạo nhân viên Bộ phận tài vụ mở hàng chục tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, liên kết với các trang web để nhận tiền đầu tư của bị hại; thành lập 28 công ty để thuê văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM để thực hiện các hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, Nam phân chia thành nhiều bộ phận như kỹ thuật vận hành trang mạng, marketing, kế toán - tài vụ, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, support, an ninh - pháp chế và tổ tư vấn do hai cán bộ công an giúp sức và Nam trực tiếp cùng tham gia, nhằm vận hành hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp.

Trong đó, bộ phận kỹ thuật vận hành trang mạng do Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm vận hành các trang web đầu tư chứng khoán đã được lập trình và tích hợp tự động trên nền tảng phần mềm MT4, MTS. Bộ phận này làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, giao tiếp bằng tiếng Anh, sử dụng tên tài khoản Telegram bằng tiếng Anh.

Bộ phận kế toán - tài vụ cũng làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ do Isik Uran quản lý chung và Vương Phương Anh phụ trách trực tiếp. Bộ phận này sẽ mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền của các bị hại. Sau đó quản lý tiền chiếm đoạt được và thực hiện việc chi trả tiền cho toàn bộ hoạt động của hệ thống như tiền lương, thưởng cho nhân viên, thuê văn phòng, quảng cáo, máy chủ Zoiper, đầu số điện thoại. Đây cũng là bộ phận chi tiền ăn chia theo thỏa thuận cho Uran, Nam, Ngọ.

Bộ phận marketing do Đặng Hoàng Liên Anh làm trưởng, đặt văn phòng làm việc tại TP HCM. Marketing có nhiệm vụ thuê dịch vụ trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài quảng cáo về sàn giao dịch; đăng ký thành lập công ty để ký hợp đồng thuê văn phòng; ký hợp đồng thuê máy chủ Zoiper. Đồng thời, thuê đầu số điện thoại dùng để kích hoạt tài khoản trên ứng dụng Zoiper cho nhân viên gọi điện mời chào khách hàng, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, thu thập dữ liệu khách hàng để chuyển cho sales; tuyển dụng nhân viên cho văn phòng; tổng hợp lương, thưởng trên toàn hệ thống.

Bộ phận kinh doanh gồm hệ thống các văn phòng được Nam giao cho Ngọ và một người khác phát triển, trực tiếp quản lý, cơ cấu tổ chức gồm quản lý vùng, văn phòng, trưởng phòng, nhóm và nhân viên sales. Bộ phận chăm sóc khách hàng thời gian đầu Nam trực tiếp quản lý, sau đó giao cho người khác. Nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ văn phòng kinh doanh. Sau đó liên lạc tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con mồi" trong quá trình đầu tư. Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn, đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền. Bộ phận này tại TP HCM đến tháng 6/2023, sau đó chuyển hết văn phòng cùng 2 nhóm nhân viên của bộ phận này sang Campuchia và Nam trực tiếp phụ trách.

Bộ phận Support chịu trách nhiệm nhận thông tin khách nạp tiền từ kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng rồi chuyển cho nhân viên quản trị sàn để nhập số tiền vào tài khoản của khách trên trang web. Đồng thời chuyển tiếp hóa đơn chuyển tiền và số tài khoản MT4/MT5 của bị hại cho nhân viên cổng trung gian thanh toán để xác nhận đây là số tiền khách nạp vào sàn. Support cũng kiểm tra chéo để xem việc khách đặt lệnh rút tiền có hợp lệ hay không. Theo quy định, khách hàng chỉ thực hiện được đặt lệnh rút khi đủ lượng giao dịch trên sàn. Số tiền rút không phải là tiền bonus, tài khoản không phát sinh các khoản tăng đột biến do lỗi hệ thống. Trường hợp khách rút tiền số lượng lớn, bộ phận này sẽ kiểm tra xem giao dịch có hợp lệ không, tiền lãi kiếm được có bất thường không. Nếu hợp lệ, Support sẽ báo với sàn để đồng ý cho khách rút, còn không sẽ gửi email từ chối.

Bộ phận an ninh - pháp chế hoạt động tại miền Bắc và Nam có nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng. Mỗi văn phòng làm việc có một nhân viên bảo vệ ngồi túc trực để phát hiện người lạ mặt, không cho lên văn phòng. Nhân viên an ninh sẽ dằn mặt các nhân viên mới đến làm và nhân viên khi nghỉ việc để không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty; không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Những thông tin trên cho thấy mức độ tinh vi và quy mô chưa từng có của một đường dây lừa đảo tài chính. Không còn là những hành vi đơn lẻ, nhóm của Phó Đức Nam đã xây dựng cả một hệ sinh thái khép kín, vận hành như doanh nghiệp, có phân cấp, có KPI, có cơ chế thưởng phạt rõ ràng.

Hoạt động được tổ chức bài bản, thủ đoạn đặc biệt tinh vi

Theo kết luận điều tra, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn đầu tư để dụ dỗ khách hàng tham gia, sau đó chiếm đoạt tài sản. Hoạt động được tổ chức bài bản, quy mô lớn, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Đáng chú ý, cách thức phạm tội của Nam và đồng bọn rất tinh vi. Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng, bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe.

Mr Pips Phó Đức Nam và khối tài sản lớn thu được trong vụ án.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo gì về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Theo đó, Nam chỉ đạo tuyển dụng và đào tạo nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng (sale) theo quy trình đã được lập sẵn gồm, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo; Zoiper, hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại (thông qua danh sách thông tin khách hàng do bộ phận marketing cung cấp).

Sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật (sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời…) nhằm tạo sự tin tưởng để dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web nêu trên đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng.

Tại đây, sẽ có nhân viên liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn trực tiếp cho bị hại, rồi tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ 1-4%/tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng là 4-5% doanh số (tổng số tiền khách nạp trừ đi số tiền khách rút).

Bằng thủ đoạn như trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các nhân viên đã thực hiện 738 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại, trong đó, tổng số tiền nạp các bị hại đã nạp vào các sàn hơn 1.400 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút được hơn 120 tỷ đồng; tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng.