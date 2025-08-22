Một quốc gia trợ cấp cá nhân nhận tới 305 triệu đồng khi mua xe điện

Một quốc gia có trợ cấp khủng cho cá nhân mua xe điện nhận tới 305 triệu đồng, thị trường có "ấm" lên?

600tr euro là khoản trợ cấp để người dân Ý chuyển đổi xe điện

Chính phủ Italy vừa phê duyệt gói trợ cấp trị giá gần 600 triệu euro (khoảng 18.300 tỷ đồng) để kích thích thị trường xe điện đang ảm đạm. Theo đó, cá nhân mua xe điện mới có thể nhận hỗ trợ tối đa 10.000 euro (tương đương 305 triệu đồng), còn doanh nghiệp nhỏ nhận tới 20.000 euro.

Chương trình này nhằm giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, người mua phải đồng thời "khai tử" một xe cũ chạy động cơ đốt trong tiêu chuẩn Euro 5 trở xuống.

Gói trợ cấp được đưa ra trong bối cảnh doanh số xe điện tại Italy chỉ chiếm khoảng 6% tổng doanh số, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 15% của EU. Động thái này cho thấy quyết tâm của Italy trong việc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi xe điện, trong khi EU đang đối mặt với nhiều áp lực từ ngành công nghiệp ô tô để nới lỏng quy định.