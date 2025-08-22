Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Một quốc gia trợ cấp cá nhân nhận tới 305 triệu đồng khi mua xe điện

Một quốc gia có trợ cấp khủng cho cá nhân mua xe điện nhận tới 305 triệu đồng, thị trường có "ấm" lên?

Trường Hân t/h

600tr euro là khoản trợ cấp để người dân Ý chuyển đổi xe điện

Chính phủ Italy vừa phê duyệt gói trợ cấp trị giá gần 600 triệu euro (khoảng 18.300 tỷ đồng) để kích thích thị trường xe điện đang ảm đạm. Theo đó, cá nhân mua xe điện mới có thể nhận hỗ trợ tối đa 10.000 euro (tương đương 305 triệu đồng), còn doanh nghiệp nhỏ nhận tới 20.000 euro.

1280x1280-50.png

Chương trình này nhằm giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, người mua phải đồng thời "khai tử" một xe cũ chạy động cơ đốt trong tiêu chuẩn Euro 5 trở xuống.

1280x1280-52.png

Gói trợ cấp được đưa ra trong bối cảnh doanh số xe điện tại Italy chỉ chiếm khoảng 6% tổng doanh số, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 15% của EU. Động thái này cho thấy quyết tâm của Italy trong việc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi xe điện, trong khi EU đang đối mặt với nhiều áp lực từ ngành công nghiệp ô tô để nới lỏng quy định.

#trợ cấp xe điện #chính sách môi trường #xe điện #đô thị xanh #hỗ trợ mua xe

Bài liên quan

Kinh doanh

Chủ trạm sạc xe điện chi mạnh tay nhưng "mò mẫm" vì thiếu hướng dẫn cụ thể

TPHCM nở rộ trạm sạc xe điện tư nhân: Vừa làm vừa dò đường, chủ đầu tư mong có quy chuẩn rõ ràng.

Với sự bùng nổ của xe điện, mô hình kinh doanh trạm sạc tư nhân đang nở rộ tại TPHCM và nhiều địa phương. Từ các quán ăn, cà phê đến nhà dân, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để lắp đặt trụ sạc. Tuy nhiên, do đây là mô hình còn quá mới, phần lớn chủ đầu tư đều phải "vừa làm vừa dò đường".

1280x1280-37.png
Xem chi tiết

Kinh doanh

Xe điện Trung Quốc bỏ xa Mỹ về giá thành, công nghệ lẫn... số lượng cổng sạc

Xe điện Trung Quốc vươn mình, tràn sang thị trường Châu Âu, bỏ xa Mỹ về mọi mặt. Trong khi đó Tesla và Elon Musk còn bận làm chính trị.

Theo thông tin được tờ Wierd đăng tải, Một loạt các hãng xe Trung Quốc như BYD, Nio, Xpeng của Trung Quốc đang dần vượt mặt Elon Musk! Giờ không chỉ bán xe ở Trung Quốc nữa, mấy hãng này đang tràn sang châu Âu, Úc và thậm chí cạnh tranh cực gắt với Tesla. Tháng 5 vừa rồi, BYD bán xe ở châu Âu còn nhiều hơn cả Tesla luôn. Trong khi đó, xe điện giá rẻ ở Mỹ thì gần như đã tuyệt chủng, vì thuế quan lên xuống thất thường dưới thời Trump. Xe dưới 30.000 USD ở Mỹ gần như biến mất.

1280x1280-18.png
Xem chi tiết

Kinh doanh

"Độ chịu chơi" bậc nhất của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới

Larry Ellison là hiện thân của cách sống "hưởng thụ", xa hoa với bộ sưu tập bất động sản, xe hơi, máy bay và du thuyền. 

ty-phu1.jpg
Cổ phiếu Oracle tăng mạnh hai phiên liên tiếp (13% hôm thứ Năm và 7% trong phiên thứ Sáu) đã giúp khối tài sản của Larry Ellison tăng mạnh, lên 282,2 tỷ USD. Ảnh: Getty
ty-phu2.jpg
Với khối tài sản này, tỷ phú 80 tuổi đã vượt qua Jeff Bezos (236,8 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (248,1 tỷ USD), trở thành người giàu thứ hai thế giới, chỉ sau Elon Musk (405,2 tỷ USD). Ảnh: Vox
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.