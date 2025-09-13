Một bộ trưởng là AI đầu tiên trên thế giới vừa nhậm chức

Trong một động thái gây bất ngờ Albani đã bổ nhiệm một AI làm Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực cực kỳ quan trọng.

Albania đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có bộ trưởng AI — không phải bộ trưởng chuyên về AI, mà là bộ trưởng ảo được tạo thành từ pixel và mã và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết hôm thứ năm rằng tên tân bộ trưởng Diella, có nghĩa là "ánh nắng" trong tiếng Albania, và bà sẽ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động mua sắm công.

Diellia - Bộ trưởng Mua sắm công vừa nhậm chức của Albania là một AI.

Trước đó Thủ tướng Rama từng tuyên bố rằng một ngày nào đó Albania sẽ có một bộ trưởng kỹ thuật số và thậm chí là một thủ tướng AI, nhưng ít ai nghĩ rằng ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.

Tuyên bố bổ nhiệm bộ trưởng AI được Thủ tướng Rama trong đại hội Đảng Xã hội ở Tirana vào hôm 11/9. Cũng tại đại hội này Thủ tướng Albania sẽ sa thải một loạt bộ trưởng và bổ nhiệm các ứng viên mới.

“Diella là thành viên đầu tiên không có mặt trực tiếp mà được tạo ra thông qua trí tuệ nhân tạo”, Thủ tướng Rama nói với các thành viên trong đảng.

Thủ tướng Rama tuyên bố rằng các quyết định về đấu thầu công sẽ được đưa ra "ngoài các bộ" và chuyển đến cho Diella. Ông cho biết quy trình này sẽ được thực hiện "từng bước một", nhưng Albania sẽ là một quốc gia mà các cuộc đấu thầu công khai "100% không bị tham nhũng và mọi quỹ công tham gia vào quy trình đấu thầu đều rõ ràng 100%".

“Đây không phải là khoa học viễn tưởng, mà là nhiệm vụ của Diella,” ông nói.

Thủ tướng Albanina Edi Rama muốn một ngày nào đó đất nước sẽ có một bộ trưởng kỹ thuật số và thậm chí là một thủ tướng AI.

Diella đã được biết đến rộng rãi với người dân Albania khi cô vận hành nền tảng e-Albania của đất nước, cho phép người dân tiếp cận hầu hết các dịch vụ công bằng kỹ thuật số. Cô thậm chí còn có một avatar, xuất hiện dưới hình dạng một phụ nữ trẻ mặc trang phục truyền thống của Albania.

Diella sẽ đánh giá các hồ sơ dự thầu và có quyền "thuê nhân tài từ khắp nơi trên thế giới", đồng thời phá vỡ "nỗi sợ định kiến ​​và sự cứng nhắc của chính quyền".

Albania từ lâu đã phải vật lộn với nạn tham nhũng, đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính công và mua sắm công. Vấn đề này đã được Liên minh Châu Âu nhiều lần nhấn mạnh trong các báo cáo pháp quyền hàng năm.

Thủ tướng Rama đã giành được nhiệm kỳ thứ tư lịch sử sau cuộc bầu cử vào tháng 5/2025.