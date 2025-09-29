Hà Nội

Sống Khỏe

Món canh bổ dưỡng giúp quý ông khỏe mạnh toàn diện

Không chỉ ngon miệng, món canh ngưu bàng rong biển còn hỗ trợ đào thải độc tố, giảm mỡ máu, bảo vệ gan thận và giúp phái mạnh duy trì sức khỏe toàn diện.

Vân Giang (Tổng hợp)

Ẩm thực dưỡng sinh chú trọng những món canh thanh đạm, dễ ăn nhưng giàu dưỡng chất. Trong đó, súp ngưu bàng kết hợp rong biển được xem là lựa chọn lý tưởng, vừa ngon miệng vừa hỗ trợ sức khỏe toàn diện, đặc biệt tốt cho thận của nam giới.

Công dụng của ngưu bàng và rong biển

Ngưu bàng chứa nhiều hoạt chất quý như arctiin, inulin, dầu béo và vitamin. Thực phẩm này giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol, hạ huyết áp, giải độc gan và phòng ngừa các bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ.

Ngoài ra, ngưu bàng còn có khả năng đào thải độc tố, thanh lọc máu, thúc đẩy trao đổi chất, giúp cơ – xương phát triển khỏe mạnh và bổ thận.

nguu-bang.jpg
Ảnh minh họa

Rong biển, đặc biệt là tảo bẹ, lại nổi bật với hàm lượng i-ốt cao. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ tuyến giáp, đồng thời hỗ trợ hạ huyết áp, giảm mỡ máu và ngăn ngừa béo phì.

Không chỉ vậy, rong biển còn giàu chất xơ và khoáng chất, góp phần nâng cao sức đề kháng và duy trì sức khỏe lâu dài.

rong-bien.jpg
Ảnh minh họa

Cách chế biến món súp

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: 500g ngưu bàng, 200g rong biển, 1 củ cà rốt, 500g sườn heo và 1 thìa cà phê muối.

Ngưu bàng và cà rốt gọt vỏ, cắt hạt lựu, rong biển rửa sạch, sườn chần qua nước sôi rồi rửa lại. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước ngập, đun sôi, hạ lửa nhỏ và nấu liu riu trong 30 phút, sau đó nêm muối vừa ăn.

83a65367b6a53cfb65b4.jpg

Giá trị dinh dưỡng cao

Bát súp hoàn thành có vị ngọt tự nhiên từ sườn, bùi béo của ngưu bàng và hương thanh mặn đặc trưng của rong biển. Đây không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn giúp cơ thể hấp thụ tốt protein, vitamin và khoáng chất, duy trì hoạt động ổn định của thận và hệ tuần hoàn.

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và dinh dưỡng, súp ngưu bàng rong biển xứng đáng có mặt trong thực đơn hằng tuần, đặc biệt dành cho nam giới muốn bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực một cách tự nhiên.

#canh ngưu bàng rong biển #dinh dưỡng cho nam giới #giảm mỡ máu #bảo vệ gan thận #đào thải độc tố #thực phẩm tốt cho tim mạch

