Sống Khỏe

Rong biển khô giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe

Rong biển khô giàu dinh dưỡng, được sử dụng để giúp cải thiện bệnh máu khó đông, giảm huyết áp, điều hòa dạ dày, giảm lượng cholesterol có hại cho cơ thể.

Bình Nguyên

Rong biển khô chứa nhiều đạm, axit amin, vitamin cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt và natri. Với hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại ít calo, món ăn từ rong biển rất thích hợp cho người muốn giữ dáng, cải thiện sức khỏe.

Giúp thúc đẩy chức năng tuyến giáp

Tuyến giáp đóng một số vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp điều hòa quá trình trao đổi chất. Tuyến giáp cần một lượng iốt tốt để hoạt động bình thường. Trong hầu hết các loại rong biển đều có iốt. Iốt có trong hải sản, các sản phẩm từ sữa và muối iốt. Chế độ ăn uống không đủ iốt có thể dẫn đến suy giáp. Lượng iốt tiêu chuẩn cho người lớn là 150 microgam mỗi ngày. Hầu hết mọi người có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách ăn vài lần rong biển mỗi tuần.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Rong biển chứa một số chất dinh dưỡng có lợi giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh. Nó còn chứa chất xơ hòa tan và chứa axit béo omega-3 chuỗi dài, cả hai đều có thể có lợi cho sức khỏe của tim. Chúng cũng có thể giúp giảm mức cholesterol LDL ("xấu") và tổng lượng cholesterol.

1-4345.jpg

Ảnh minh hoạ/Internet

Giúp ổn định lượng đường trong máu

Thêm rong biển vào chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu tin rằng một số hợp chất được tìm thấy trong rong biển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Một trong số đó là fucoxanthin, một chất chống oxy hóa mang lại cho tảo nâu màu sắc đặc trưng của nó. Hợp chất này được cho là giúp giảm kháng insulin và ổn định lượng đường trong máu. Ngoài ra, loại chất xơ có trong rong biển có thể làm chậm tốc độ hấp thụ carbs từ bữa ăn. Điều này có thể giúp cơ thể bạn dễ dàng ổn định lượng đường trong máu hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn rong biển thường xuyên có thể giúp bạn giảm cân. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể là do rong biển ảnh hưởng đến mức độ hormone leptin giúp điều chỉnh cân nặng của bạn. Kết hợp với hàm lượng chất xơ cao giúp giảm cơn đói và tăng cảm giác no. Ngoài ra, Fucoidan được tìm thấy trong rong biển, có thể tăng cường phân hủy chất béo và ngăn chặn sự hình thành của chất béo.

Hơn nữa, rong biển có lượng calo thấp, nhưng giàu glutamate, một loại axit amin được cho là mang lại hương vị umami thơm ngon nên nó được sử dụng làm các bữa ăn nhẹ thay thế, ít calo.

1-3113.jpg
Ảnh minh hoạ/Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Rong biển cũng có thể giúp bảo vệ bạn khỏi một số loại nhiễm trùng. Bởi trong rong biển có chứa các hợp chất thực vật biển được cho là có đặc tính chống oxy hóa, chống dị ứng và bảo vệ bệnh. Nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể có khả năng chống lại các loại vi-rút bằng cách ngăn chặn sự xâm nhập của chúng vào các tế bào.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Rong biển có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột theo nhiều cách khác nhau. Nó rất giàu chất xơ, có thể giúp ngăn ngừa táo bón và đảm bảo tiêu hóa trơn tru. Nó cũng chứa agar, carrageenan và Fucoidans, được cho là hoạt động như prebiotic. Prebiotic là một loại chất xơ không tiêu hóa nuôi các vi khuẩn có lợi trong ruột. Càng có nhiều vi khuẩn tốt trong ruột, thì càng có ít không gian cho vi khuẩn có hại phát triển.

Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng prebiotic có trong rong biển có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn nhất định. Điều này có thể là một phần bởi vì, khi ăn prebiotic, vi khuẩn trong ruột của bạn sản xuất butyrate. Ngoài ra, một số prebiotic có thể có khả năng ngăn chặn vi khuẩn có hại như H. pylori bám vào thành ruột.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Rong biển chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như fucoidan, fucoxanthin, carotenoid,... Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh mãn tính khác.

