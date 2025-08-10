Các loại đồ uống giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Đột quỵ là một bệnh lý thần kinh nguy hiểm, xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. Khi đó, các tế bào não sẽ nhanh chóng chết hàng loạt do không được cung cấp máu chứa dinh dưỡng và oxy. Đột quỵ càng để lâu thì càng nguy hiểm tính mạng. Do đó, người bệnh cần được cần cứu kịp thời.

Có nhiều cách giúp hạn chế, ngăn ngừa bệnh đột quỵ, trong đó yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Theo Eatingwell, một cách có thể áp dụng dễ dàng, hiệu quả để giảm nguy cơ đột quỵ, đó là uống đủ nước.

Uống đủ nước không chỉ giải cơn khát mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Nước là phần không thể thiếu cho hoạt động bình thường của con người. Não bộ cũng phụ thuộc rất nhiều vào nước. Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng, trí nhớ và sự tập trung. Uống đủ nước có liên quan đến việc giảm nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì.

Có thể cấp nước một cách đa dạng, chẳng hạn như qua các loại trái cây giàu nước, giàu dinh dưỡng như dưa hấu, dưa chuột, táo, bưởi... Ngoài ra nên thay thế các loại đồ uống có đường bằng nước lọc. Mặc dù vậy, không nên uống quá nhiều nước, nhất là trước khi đi ngủ.

Các chuyên gia cũng lưu ý, người có lượng đường trong máu có xu hướng tăng cao cần xem xét thói quen bù nước. Khi máu đặc hơn và nhớt hơn, lượng đường trong máu sẽ cô đặc hơn. Uống nhiều nước giúp làm loãng lượng đường trong máu và có thể giúp hạ lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không nên uống quá nhiều nước vì có thể gây hạ natri máu, có thể dẫn đến tử vong.

Cần cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể mỗi ngày, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng góp phần giảm thiểu nguy cơ đột quỵ. Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ngoài uống nước lọc đầy đủ hàng ngày, các loại nước ép trái cây tươi, một số loại trà, nước ép rau củ... cũng tốt cho sức khoẻ, góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Nước trà: Uống trà giúp giảm 18 - 20% nguy cơ đột quỵ. Với 3 - 4 tách trà đen (240 ml một tách) mỗi ngày giảm đến 29% nguy cơ đột quỵ. 3 - 4 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm 27% nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, thêm sữa vào trà có thể làm giảm hoặc ngăn chặn tác dụng có lợi của chất chống oxy hóa trong trà và làm mất tác dụng ngăn ngừa đột quỵ của trà.

Cà phê: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống từ 2-4 tách cà phê/ngày thực sự liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ, theo verywellhealth.

Các chuyên gia giải thích, điều này do sự kết hợp các tác dụng đa dạng của cà phê đối với cơ thể. Cà phê thay đổi sinh lý mạch máu và làm thay đổi lưu lượng máu theo những cách có thể giúp ngăn ngừa tăng huyết áp. Hiệu ứng cà phê có thể làm giảm cục máu đông có hại. Cà phê cũng làm giảm mức cholesterol, mà cholesterol cao làm tăng khả năng đột quỵ.

Bên cạnh đó, cà phê đã được chứng minh là chứa thành phần chống ô xy hóa - loại chất làm giảm nguy cơ đột quỵ cũng như giảm thiệt hại do đột quỵ, theo verywellhealth.

Tuy nhiên, uống hơn 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Nước ép trái cây không hoặc ít đường: Trái cây có hàm lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này hỗ trợ bảo vệ não và mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ. Trong đó táo và lê rất giàu hợp chất quercetin có thể ngăn ngừa cục máu đông, thư giãn động mạch và cải thiện lưu lượng máu.

Nên uống nước trái cây tươi, nguyên chất, không nên chọn nước trái cây quá ngọt, đóng hộp, không thêm nhiều đường và các chất làm ngọt nhân tạo.

Theo giáo sư Andrew Smyth, Đại học Galway, nước ép trái cây tươi có nhiều khả năng mang lại lợi ích, nước trái cây đóng chai làm từ chất cô đặc, có nhiều đường và chất bảo quản bổ sung, có thể làm mất đi những lợi ích của trái cây tươi và có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Nước ép rau củ: Rau củ rất giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất. Nước ép từ chúng giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Uống nước ép từ cần tây, dưa chuột, cải xoăn, bông cải xanh, rau thơm... mang đến nhiều lợi ích.

Ảnh minh họa/Internet