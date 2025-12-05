Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Món cá 'nằm võng' kỳ công của làng Diệc, Hưng Yên thu hút du khách

Du lịch

Món cá 'nằm võng' kỳ công của làng Diệc, Hưng Yên thu hút du khách

Cá ‘nằm võng’ làng Diệc, Hưng Yên thu hút du khách bởi kỹ thuật chế biến kỳ công, vàng óng, giữ nguyên vảy và ý nghĩa truyền thống độc đáo.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ẩm thực Hưng Yên nổi tiếng với nhiều đặc sản truyền thống như bún bung, bánh cáy, canh cá Quỳnh Côi. Bên cạnh những món ăn quen thuộc ấy, du khách còn có dịp khám phá một món ăn dân dã nhưng cực kỳ kỳ công: cá “nằm võng” trứ danh của làng Diệc (xã Ngự Thiên, Hưng Yên). Ảnh Báo Thái Bình
Ẩm thực Hưng Yên nổi tiếng với nhiều đặc sản truyền thống như bún bung, bánh cáy, canh cá Quỳnh Côi. Bên cạnh những món ăn quen thuộc ấy, du khách còn có dịp khám phá một món ăn dân dã nhưng cực kỳ kỳ công: cá “nằm võng” trứ danh của làng Diệc (xã Ngự Thiên, Hưng Yên). Ảnh Báo Thái Bình
Món cá này không chỉ là tinh hoa ẩm thực mà còn gắn liền với nghi lễ khao lão – tục lệ truyền thống để tôn vinh các bậc cao niên trong làng, thường diễn ra vào mùng 3 Tết âm lịch.
Món cá này không chỉ là tinh hoa ẩm thực mà còn gắn liền với nghi lễ khao lão – tục lệ truyền thống để tôn vinh các bậc cao niên trong làng, thường diễn ra vào mùng 3 Tết âm lịch.
Trên mâm cỗ, cá “nằm võng” được đặt ở vị trí trang trọng nhất, với ý nghĩa cầu mong sự trường thọ, bách niên giai lão cho các bậc trưởng lão và con cháu. Ảnh Báo Nhân Dân
Trên mâm cỗ, cá “nằm võng” được đặt ở vị trí trang trọng nhất, với ý nghĩa cầu mong sự trường thọ, bách niên giai lão cho các bậc trưởng lão và con cháu. Ảnh Báo Nhân Dân
Điều làm nên sự đặc biệt của món ăn chính là kỹ thuật chế biến cầu kỳ. Cá chép được chọn lọc kỹ, trọng lượng từ 2 đến 3kg, nuôi dưỡng trong ao một năm để đảm bảo khỏe mạnh. Trước khi chế biến, cá được thả trong chậu nước 1-2 ngày nhằm đào thải chất bẩn và giữ vị tươi ngon. Thân cá được làm sạch, mổ bụng bỏ ruột, sau đó nhồi lá chuối khô và khâu lại sao cho nguyên vẹn, giữ lớp vảy vàng óng và đuôi cá. Ảnh Báo Vietnamnet
Điều làm nên sự đặc biệt của món ăn chính là kỹ thuật chế biến cầu kỳ. Cá chép được chọn lọc kỹ, trọng lượng từ 2 đến 3kg, nuôi dưỡng trong ao một năm để đảm bảo khỏe mạnh. Trước khi chế biến, cá được thả trong chậu nước 1-2 ngày nhằm đào thải chất bẩn và giữ vị tươi ngon. Thân cá được làm sạch, mổ bụng bỏ ruột, sau đó nhồi lá chuối khô và khâu lại sao cho nguyên vẹn, giữ lớp vảy vàng óng và đuôi cá. Ảnh Báo Vietnamnet
Cá được uốn theo hình chiếc võng tre cong, cố định bằng nẹp tre, sắt đặc trưng. Ảnh FB Street Food
Cá được uốn theo hình chiếc võng tre cong, cố định bằng nẹp tre, sắt đặc trưng. Ảnh FB Street Food
Công đoạn chiên cá đòi hỏi kỹ năng cao và sự tỉ mỉ: chiếc chảo sâu lòng được đổ khoảng 5 lít mỡ lợn, cá đặt giữa chảo, người chế biến dùng muôi múc mỡ đang sôi rưới lên toàn thân cá cho đến khi vàng đều. Ảnh FB Street Food
Công đoạn chiên cá đòi hỏi kỹ năng cao và sự tỉ mỉ: chiếc chảo sâu lòng được đổ khoảng 5 lít mỡ lợn, cá đặt giữa chảo, người chế biến dùng muôi múc mỡ đang sôi rưới lên toàn thân cá cho đến khi vàng đều. Ảnh FB Street Food
Quá trình này mất từ vài giờ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm để đảm bảo cá vừa chín tới, vừa giữ được hình dáng đẹp mắt. Ảnh FB Street Food
Quá trình này mất từ vài giờ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm để đảm bảo cá vừa chín tới, vừa giữ được hình dáng đẹp mắt. Ảnh FB Street Food
Theo người làng Diệc, một con cá “nằm võng” đạt chuẩn phải hội tụ đủ các yếu tố: thân cong như mái đình, miệng mở to, mắt cá còn nguyên, vảy đều và óng ánh. Nếu không đủ tiêu chí, cá phải chế biến lại từ đầu, thể hiện sự cầu kỳ và tôn trọng truyền thống. Ảnh FB Street Food
Theo người làng Diệc, một con cá “nằm võng” đạt chuẩn phải hội tụ đủ các yếu tố: thân cong như mái đình, miệng mở to, mắt cá còn nguyên, vảy đều và óng ánh. Nếu không đủ tiêu chí, cá phải chế biến lại từ đầu, thể hiện sự cầu kỳ và tôn trọng truyền thống. Ảnh FB Street Food
Không chỉ là món ăn trong các dịp lễ trọng, cá “nằm võng” còn là niềm tự hào của người dân Diệc, biểu tượng cho lòng hiếu kính và tình yêu với ẩm thực quê hương. Với du khách, được chứng kiến và thưởng thức món cá đặc biệt này là trải nghiệm đáng nhớ, mang đến cái nhìn sâu sắc về văn hóa, tập quán và sự khéo léo trong ẩm thực truyền thống Hưng Yên. Ảnh Báo Vietnamnet
Không chỉ là món ăn trong các dịp lễ trọng, cá “nằm võng” còn là niềm tự hào của người dân Diệc, biểu tượng cho lòng hiếu kính và tình yêu với ẩm thực quê hương. Với du khách, được chứng kiến và thưởng thức món cá đặc biệt này là trải nghiệm đáng nhớ, mang đến cái nhìn sâu sắc về văn hóa, tập quán và sự khéo léo trong ẩm thực truyền thống Hưng Yên. Ảnh Báo Vietnamnet
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực truyền thống Hưng Yên #Món cá 'nằm võng' độc đáo #Kỹ thuật chế biến cầu kỳ #Nghi lễ khao lão và ý nghĩa truyền thống #Biểu tượng văn hóa làng Diệc #Tập quán ẩm thực địa phương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT