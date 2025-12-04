Hà Nội

Rực rỡ mùa cam chín trên triền đồi Lục Ngạn, hút khách trải nghiệm

Du lịch

Mùa cam chín nhuộm vàng các triền đồi Lục Ngạn, mang đến không gian miệt vườn rực rỡ và những trải nghiệm hái quả, chụp ảnh, dạo chơi thu hút du khách gần xa.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày đầu đông, ánh nắng nhẹ trải xuống các triền đồi thuộc Chũ, Nam Dương, Phượng Sơn… khiến vùng miệt vườn Lục Ngạn như bừng sáng. Ảnh Lăng Văn Toán
Màu vàng cam chín xen giữa tán lá xanh mở ra khung cảnh rực rỡ, đánh thức cả một mùa quả ngọt đang vào độ đẹp nhất trong năm. Ảnh Lăng Văn Toán
Đây cũng là thời điểm những vườn cam nơi miền trung du Bắc Giang trở thành điểm đến thu hút du khách yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm nông nghiệp. Ảnh Lăng Văn Toán
Hành trình vào vườn cam bắt đầu từ con đường nhỏ dẫn qua những đồi cây trĩu quả. Du khách chỉ cần trả 30.000 đồng/lượt (người lớn), trẻ em được miễn phí, là có thể thoải mái dạo bước giữa không gian mênh mông, ngập tràn sắc vàng. Ảnh Lăng Văn Toán
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ chọn đến đây vào cuối tuần để tìm không khí trong lành, tận hưởng hương thơm dịu của quả chín và lưu giữ những bức ảnh mùa thu hoạch rực rỡ. Ảnh Lăng Văn Toán
Mỗi ngày, các vườn cam ở Lục Ngạn đón trung bình từ 150–200 lượt khách đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và nhiều tỉnh lân cận. Ảnh Lăng Văn Toán
Lượng khách ổn định giúp nông dân địa phương có thêm nguồn thu nhập bên cạnh việc bán nông sản, đồng thời mở ra hướng làm du lịch sinh thái bền vững cho vùng chuyên canh cây ăn quả. Ảnh Lăng Văn Toán
Không chỉ được chụp hình giữa những giàn cam sai trĩu, du khách còn được nghe nông dân chia sẻ cách chăm sóc từng giống quả, từ cam Vinh, cam đường Canh đến bưởi đỏ Lục Ngạn nổi tiếng. Một số vườn còn bố trí khu hái quả trải nghiệm, để du khách tự tay chọn quả, cắt những trái cam vàng óng còn đọng sương, mang về làm quà cho gia đình. Ảnh Bắc Ninh City
Những năm gần đây, mô hình du lịch vườn tại Bắc Giang ngày càng phát triển, giúp du khách có thêm lựa chọn gần Hà Nội để vui chơi, hít thở không khí trong lành và tìm về nhịp sống chậm rãi nơi miền đồi núi. Vào mùa cam chín, sắc màu của vườn quả hòa cùng cái nắng hanh nhẹ đầu đông tạo nên bức tranh đẹp mắt, thích hợp để đi dạo, chụp hình hay đơn giản là tận hưởng cảm giác thư thái giữa thiên nhiên. Ảnh Bắc Ninh City
Mùa cam chín chỉ kéo dài trong vài tuần nhưng luôn để lại ấn tượng khó quên. Với không gian trong lành, cảnh sắc đẹp rực rỡ và nhiều trải nghiệm gần gũi, những vườn cam ở Lục Ngạn đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách mỗi dịp đông về. Ảnh Lăng Văn Toán
#Du lịch vườn cam Lục Ngạn #Trải nghiệm hái quả mùa thu #Du lịch sinh thái Bắc Giang #Tham quan vườn cam chín #Nông nghiệp và du lịch bền vững #Khám phá miền đồi núi mùa cam

