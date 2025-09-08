Món ăn độc nhất vô nhị giúp Từ Hi sung sức chuyện... 'giường chiếu'

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị trên thế giới.

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị từng thấy trên thế giới xưa nay. Được chế biến cầu kỳ, cách thưởng thức độc đáo, có mùi vị tươi ngon, béo ngậy và tác dụng y dược hiệu quả, món “chuột bao tử” đã để lại những ấn tượng khó quên.

Năm 1873, tình hình chính trị của Trung Quốc trở nên nguy ngập. Bên ngoài, các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha cùng liên minh đánh Trung Quốc, đặc biệt lực lượng hải quân Anh - Pháp tấn công dữ dội vào nhiều cửa biển, uy hiếp kinh đô. Bên trong, khởi nghĩa Thái Bình thiên quốc của nông dân miền nam tiếp tục lan rộng, làm lung lay chính quyền. Giữa hoàn cảnh đó, là một nhà chính trị tài giỏi, độc đáo, quyết liệt và linh động, Từ Hi Thái hậu - người đứng đầu triều đình Mãn Thanh thấy rằng trước hết phải tạm hòa hoãn với các nước bằng chính sách ngoại giao mềm dẻo, khéo léo. Thái thú Lý Hồng Chương được trao sứ mệnh thương lượng với những sứ thần phương Tây mà mở đầu là một bữa tiệc được tổ chức vào Tết Nguyên đán năm 1874 tại cung điện Duy An.

Bữa tiệc Tết quan trọng này do Từ Hi Thái hậu khởi xướng, đạo diễn, chủ tọa; khách dự có 400 người gồm 212 vị trong phái đoàn 8 nước phương Tây và 188 công thần tuyển chọn của triều Thanh. Tiệc mở vào đúng giao thừa và kéo dài suốt 7 ngày đêm. Triều đình phải chuẩn bị từ trước 11 tháng 6 ngày, chi phí tới 98 triệu hoa viên (tương đương giá trị của 347.000 lượng vàng), dùng 1.750 người phục dịch. Từ Rằm tháng Hai năm 1873, mỗi tỉnh được lệnh cử 10 đầu bếp xuất sắc nhất về kinh đô hội ý thảo thực đơn và sau gần 2 tháng luận bàn, họ thống nhất dùng một thực đơn 140 món, trong đó có 7 món đặc biệt. Mỗi ngày đêm, khách ăn 19 món và 1 món đặc biệt. Với 7 món đặc biệt, có món ăn “tươi sống” ấn tượng là “chuột bao tử”, được chế biến công phu, độc đáo từ chuột non.

Theo ghi chép, vùng Dương Châu có một loại gạo ngon nhất lục địa Trung Hoa. Chuột đồng ở đây ăn lúa ngon nên da thịt ngon lành, sạch sẽ hơn chuột ở các nơi khác. Từ Hi Thái hậu truyền bắt hàng trăm con đem về. Nuôi bằng ngũ cốc trộn với nhân sâm ngàn năm, nhung và nhiều vị thuốc tráng dương khác. Đến lúc đám chuột này đẻ con, người ta giết sạch, chỉ để lại bầy chuột con và nuôi tiếp với chế độ ăn uống tương tự. Những con chuột con được tuyển chọn sẽ được nuôi trong lồng kính, được ăn toàn gạo trộn trứng gà cùng các vị thuốc bổ, uống nước sâm và nước lê ép. Mỗi ngày, chuột được tắm rửa hai lần bằng nước trầm thơm và các dược liệu hảo hạng. Cứ nuôi như vậy đến đời thứ 3 chuột mới là "Thập toàn đại bổ" người ta mới bắt những chú chuột non ra chế biến món ăn và thế là tất cả các tinh hoa, khôn ngoan của giống chuột cộng với tính chất cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, bổ thận tráng dương của nhân sâm vốn được Phương đông đặt lên hàng đầu.

Món chuột bao tử tươi ngon, béo ngậy, lại cực bổ tỳ, vị và làm tinh sáng mắt, dẻo khỏe cơ. Khi món ăn được dọn ra, Thái thú Lý Hồng Chương trình bày ý nghĩa xong, Từ Hi Thái hậu liền gõ khánh khai cuộc. Quan khách sẽ cầm trực tiếp (không dùng thìa, đũa, dĩa, muỗng) món này lên mà ăn. Trong bữa tiệc, sứ thần Bồ Đào Nha đành khiếm lễ từ chối lúc thấy đuôi chuột ngọ nguậy trong miệng sứ thần các nước bạn!...

Theo Đông y, thịt chuột đồng có vị ngọt chát, tính hơi ấm, không độc, tác dụng hàn thương, liền xương. Nó được dùng chữa trị cơ thể suy nhược, trẻ em cam tích, các vết thương, vết bỏng, gãy xương, đau lưng, nhức mỏi. Ngoài ra, sử sách Trung Hoa có ghi lại việc ăn chuột bao tử giúp cường dương, tăng cường sinh lực đàn ông...

Trong cuốn tự truyện của mình kể về cuộc tình vụng trộm với Từ Hi Thái hậu, một chàng trai trẻ người Anh có tên Edmund Backhous đã tiết lộ, người phụ nữ quyền lực nhất Trung Hoa thời đó thường xuyên ăn món chuột bao tử sống để tăng cường khả năng “giường chiếu”. Edmund Backhous thừa nhận rằng, chính người phụ nữ lớn tuổi này đã khiến ông có được những đam mê thực sự của nhục dục, mặc dù anh ta vốn là một đồng tính nam.

Trước khi quen Từ Hi Thái hậu, Edmund Backhous vốn là người tình của thái giám Lý Liên Anh – một cận thần cũng là người tình bí mật của Từ Hi Thái hậu. Tuy nhiên sau khi cảm mến Edmund, Lý Liên Anh đã “nhường” lại chàng trai đến từ Anh quốc này cho Từ Hi Thái hậu vui thú.

Mặc dù chênh lệch hàng chục tuổi nhưng theo người tình ngoại quốc của bà thì Từ Hi Thái hậu luôn sung mãn trong chuyện chăn gối. Khi cao hứng, thậm chí bà còn bắt người tình thực hiện vô vàn những tư thế khó khiến người tình trẻ cũng bơ phờ. Bí mật để giữ gìn nhan sắc và duy trì sự dẻo dai, thỏa mãn các cuộc mây mưa của bà cũng được Edmund ghi lại và tất nhiên nó đến từ món “Sâm thử”.