VĐV Nguyễn Thị Oanh, điều đặc biệt sau tấm huy chương đỉnh cao

VĐV Nguyễn Thị Oanh là trường hợp đặc biệt của điền kinh Việt Nam khi duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm, dù từng gián đoạn sự nghiệp vì vấn đề sức khỏe.

VĐV Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt giàu thành tích bậc nhất của điền kinh Việt Nam hiện nay với 12 Huy chương vàng SEA Games qua các kỳ 29, 30, 31 và 32, một kỷ lục SEA Games, Huy chương đồng ASIAD 18 kèm kỷ lục quốc gia nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc, cô giành 7 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và giữ 4 kỷ lục Đại hội. Tại các giải vô địch quốc gia, Oanh sở hữu 39 Huy chương vàng và 5 kỷ lục quốc gia. Cô nhiều năm liền được bầu chọn là Vận động viên tiêu biểu toàn quốc, được trao Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì cùng nhiều hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và ngành thể thao.

Thế nhưng, hành trình của Oanh không hề dễ dàng, đã có lúc tưởng chừng phải dừng lại. Nghị lực, đam mê chính là thứ giúp Oanh đứng vững trên những đường chạy dài khắc nghiệt nhất của điền kinh Việt Nam và khu vực, viết nên câu chuyện truyền cảm hứng.

VĐV Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt giàu thành tích bậc nhất của điền kinh Việt Nam hiện nay. Ảnh: NVCC.

Đến với chạy bộ rất tự nhiên, rồi gắn bó lúc nào không hay

VĐV Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, chị được phát hiện và bồi dưỡng từ phong trào thể dục thể thao trường học. Mặc dù có cơ duyên với chạy bộ từ hè năm lớp 4 nhưng cho tới khi học lớp 8, Oanh mới bắt đầu được tập luyện và thi đấu các giải Điền kinh cấp trường, cấp huyện. Giải Báo Bắc Giang, một giải chạy thường niên của tỉnh Bắc Giang là giải đấu đã đưa chị đến với thể thao thành tích cao.

Từ phong trào thể dục thể thao trường học, sự yêu thích dần trở thành đam mê. Ảnh: NVCC.

Tháng 8/2010, Nguyễn Thị Oanh được tuyển chọn vào Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang). Từ niềm vui ban đầu, sự yêu thích dần trở thành đam mê.

“Ban đầu có lẽ là niềm vui, sự yêu thích khi được tập luyện cùng các bạn cùng trang lứa; sau dần đó là niềm đam mê, là tình yêu và là sự khát khao muốn được tập luyện và thi đấu. Có lẽ đó cũng chính là một trong những động lực giúp tôi gắn bó và đồng hành cùng môn thể thao Điền kinh này cho đến thời điểm hiện tại”, VĐV Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Năm 2012, Oanh được triệu tập vào đội tuyển điền kinh trẻ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (nay là Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia). Trong môi trường tập luyện bài bản, cô từng bước hoàn thiện chuyên môn.

Với sự nỗ lực, Oanh giành Huy chương vàng Giải vô địch trẻ châu Á, Huy chương bạc SEA Games 27 cùng nhiều thành tích khác. Những kết quả ấy giúp Oanh được gọi lên đội tuyển quốc gia năm 2014, bắt đầu giai đoạn tập luyện và thi đấu cùng các vận động viên giàu kinh nghiệm, qua đó tích lũy thêm bản lĩnh và kỹ năng thi đấu.

Biến cố sức khỏe tưởng không thể quay lại đường chạy

Cuối năm 2014 và gần như suốt năm 2015 là quãng thời gian mà Nguyễn Thị Oanh nhắc đến với nhiều ngập ngừng. Viêm cầu thận buộc cô phải dừng tập luyện và thi đấu, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn SEA Games 28 tại Singapore, giải đấu mà bất kỳ vận động viên nào cũng mơ ước.

“Đó là khoảng thời gian rất buồn với tôi”, Oanh nhớ lại. Không được chạy, không được thi đấu, tương lai trở nên mờ mịt. Nhưng trong giai đoạn khủng hoảng ấy, Oanh không một mình. Gia đình, thầy cô, bạn bè, sự quan tâm của Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia và quá trình điều trị tại Bệnh viện Bưu điện đã giúp Oanh từng bước vượt qua.

Với nghị lực, Oanh đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng. Ảnh: NVCC.

Đầu năm 2016, Oanh trở lại đội tuyển quốc gia. Lần trở lại này không còn sự vô tư của một vận động viên trẻ, mà là tâm thế của người hiểu rõ giá trị của từng buổi tập. “Tôi trân trọng cơ hội này hơn ai hết”, Oanh chia sẻ. Oanh tập luyện cẩn trọng, nghiêm túc và kiên trì hoàn thành những mục tiêu còn dang dở.

SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia trở thành cột mốc lớn khi Nguyễn Thị Oanh giành hai Huy chương vàng. Thành tích ấy không chỉ đánh dấu sự trở lại, mà còn khẳng định độ chín của bản lĩnh để đi tiếp trên con đường dài phía trước.

Một năm sau, Oanh lần đầu dự ASIAD 18. Từ một ước mơ từng được ấp ủ khi đứng cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam năm 2014, Oanh bước vào đấu trường châu lục với tâm thế của người thách thức chính mình. Huy chương đồng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật cùng kỷ lục quốc gia là kết quả vượt ngoài mong đợi, tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước.

“Thành tích không phải của riêng tôi"...

Từ sau ASIAD 18, VDDV Nguyễn Thị Oanh bước vào giai đoạn sung sức hiếm thấy. Tại các kỳ SEA Games 29, 30, 31 và 32, cô giành tổng cộng 12 Huy chương vàng và giữ một kỷ lục SEA Games. Ở các Đại hội Thể thao toàn quốc, Oanh sở hữu 7 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 4 kỷ lục Đại hội ở các cự ly từ trung bình đến dài.

Nụ cười rạng rỡ của cô gái giàu ý chí. Ảnh: NVCC.

Ở đấu trường quốc nội, kể từ Huy chương Vàng đầu tiên tại Giải vô địch quốc gia năm 2017, Oanh duy trì phong độ ổn định với 39 Huy chương Vàng và 5 kỷ lục quốc gia ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m, bán marathon và marathon.

Nhưng khi nhắc đến thành tích, VĐV Nguyễn Thị Oanh luôn nhấn mạnh yếu tố tập thể. “Những kết quả tôi có được là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, sự dìu dắt của thầy cô, sự ủng hộ của gia đình và những người yêu thể thao”, Oanh nói.

Nhiều năm tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia không chỉ giúp Oanh hoàn thiện chuyên môn, mà còn rèn cho cô bản lĩnh sống. Những chấn thương, mồ hôi, nước mắt trên sân tập trở thành một phần tất yếu của nghề. Chính điều đó giúp Oanh mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trước áp lực.

Từ 2019 đến 2023, Nguyễn Thị Oanh liên tiếp được bầu chọn là Vận động viên tiêu biểu toàn quốc. Oanh được trao Huân chương Lao động hạng Ba các năm 2018, 2019 và Huân chương Lao động hạng Nhì các năm 2022, 2023, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, đoàn thể. Năm 2025, Oanh vinh dự là đại biểu Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI.

Với Oanh, điền kinh đã thay đổi cuộc sống theo cách giản dị mà sâu sắc. “Thể thao giúp tôi kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và dám đối mặt với khó khăn”, Oanh chia sẻ. Bằng nghị lực, Oanh đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người.