Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Từ Hi Thái hậu vui chơi, tiêu khiển thời thượng thế nào?

Kho tri thức

Từ Hi Thái hậu vui chơi, tiêu khiển thời thượng thế nào?

Bên cạnh cuộc sống xa hoa với mỗi bữa 120 món cùng nhiều thứ quý hiếm, Từ Hi Thái hậu còn là người sành điệu, thưởng thức các thú vui du nhập từ phương Tây.

Tâm Anh (TH)
Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) vào cung làm phi tần của hoàng đế Hàm Phong. Vào năm 1856, bà sinh cho Hàm Phong Đế một con trai là Đồng Trị, người sau này lên ngôi hoàng đế.
Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) vào cung làm phi tần của hoàng đế Hàm Phong. Vào năm 1856, bà sinh cho Hàm Phong Đế một con trai là Đồng Trị, người sau này lên ngôi hoàng đế.
Do nhận được sự sủng ái của hoàng đế Hàm Phong, Từ Hi Thái hậu từng bước trở thành người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung và triều đình. Sau khi vua Hàm Phong băng hà, Đồng Trị lên ngôi vua và phong cho mẹ ruột làm thái hậu.
Do nhận được sự sủng ái của hoàng đế Hàm Phong, Từ Hi Thái hậu từng bước trở thành người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung và triều đình. Sau khi vua Hàm Phong băng hà, Đồng Trị lên ngôi vua và phong cho mẹ ruột làm thái hậu.
Từ Hi Thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Trong thời gian đó, bà hoàng này tận hưởng cuộc sống xa hoa, thậm chí hơn cả hoàng đế.
Từ Hi Thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Trong thời gian đó, bà hoàng này tận hưởng cuộc sống xa hoa, thậm chí hơn cả hoàng đế.
Lối sống xa hoa, hoang phí của Từ Hi Thái hậu thể hiện rõ ràng qua cuộc sống thường nhật. Trong đó, bà cho xây nhà bếp riêng trong Tử Cấm Thành, gọi là Bếp Tây. Bếp Tây phân thành 5 phòng, chuyên làm các món mặn, chay, cơm - bánh bao - mì, điểm tâm và bánh ngọt.
Lối sống xa hoa, hoang phí của Từ Hi Thái hậu thể hiện rõ ràng qua cuộc sống thường nhật. Trong đó, bà cho xây nhà bếp riêng trong Tử Cấm Thành, gọi là Bếp Tây. Bếp Tây phân thành 5 phòng, chuyên làm các món mặn, chay, cơm - bánh bao - mì, điểm tâm và bánh ngọt.
Mỗi bữa, vị thái hậu này được phục vụ 120 món khác nhau. Tuy nhiên, bà chỉ ăn vài món, mỗi món một đến hai miếng vì sợ bị đầu độc.
Mỗi bữa, vị thái hậu này được phục vụ 120 món khác nhau. Tuy nhiên, bà chỉ ăn vài món, mỗi món một đến hai miếng vì sợ bị đầu độc.
Từ Hi Thái hậu sử dụng 150.000 quả táo mỗi năm, tức hơn 400 quả một ngày. Bà không ăn táo nhưng thích ngửi mùi táo. Nhiều loại hoa quả khác cũng được dâng lên Từ Hi Thái hậu chỉ để ngửi. Khi quả mất mùi, cung nữ và thái giám sẽ sẽ dâng quả mới lên.
Từ Hi Thái hậu sử dụng 150.000 quả táo mỗi năm, tức hơn 400 quả một ngày. Bà không ăn táo nhưng thích ngửi mùi táo. Nhiều loại hoa quả khác cũng được dâng lên Từ Hi Thái hậu chỉ để ngửi. Khi quả mất mùi, cung nữ và thái giám sẽ sẽ dâng quả mới lên.
Là người sành điệu, thích ăn diện, Từ Hi Thái hậu sở hữu rất nhiều bộ trang phục, giày dép, phụ kiện trang sức... tinh xảo, thời thượng và có giá cả "trên trời". Mọi đồ dùng trong cung của bà đều là những thứ tốt nhất, đẹp nhất.
Là người sành điệu, thích ăn diện, Từ Hi Thái hậu sở hữu rất nhiều bộ trang phục, giày dép, phụ kiện trang sức... tinh xảo, thời thượng và có giá cả "trên trời". Mọi đồ dùng trong cung của bà đều là những thứ tốt nhất, đẹp nhất.
Khi văn minh phương Tây du nhập Trung Quốc, Từ Hi Thái hậu đã nhanh chóng bắt kịp trào lưu vui chơi, hưởng thụ thịnh hành. Trong đó, bà rất thích chụp ảnh.
Khi văn minh phương Tây du nhập Trung Quốc, Từ Hi Thái hậu đã nhanh chóng bắt kịp trào lưu vui chơi, hưởng thụ thịnh hành. Trong đó, bà rất thích chụp ảnh.
Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh lưu giữ hơn 100 ảnh chụp vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh diện hơn 30 bộ trang lục lộng lẫy cùng nhiều đồ trang sức, phụ kiện quý giá trên người.
Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh lưu giữ hơn 100 ảnh chụp vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh diện hơn 30 bộ trang lục lộng lẫy cùng nhiều đồ trang sức, phụ kiện quý giá trên người.
Ngoài ra, Từ Hi Thái hậu còn là một trong những người đầu tiên của nhà Thanh sử dụng đèn điện, ô tô Mercedes-Benz, nước hoa Pháp... Chính lối sống này của Từ Hi Thái hậu trong bối cảnh đất nước sa sút được cho là nguyên nhân chính đẩy nhà Thanh đến bờ vực sụp đổ.
Ngoài ra, Từ Hi Thái hậu còn là một trong những người đầu tiên của nhà Thanh sử dụng đèn điện, ô tô Mercedes-Benz, nước hoa Pháp... Chính lối sống này của Từ Hi Thái hậu trong bối cảnh đất nước sa sút được cho là nguyên nhân chính đẩy nhà Thanh đến bờ vực sụp đổ.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Tâm Anh (TH)
#Từ Hi Thái hậu #nhà Thanh #hoàng đế Hàm Phong #vua Đồng Trị

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT