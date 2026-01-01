3 nữ thần quyền lực nhất Tây Du Ký, ai số 1?

3 nữ thần quyền lực nhất trong Tây Du Ký, trong đó có nữ thần đứng đầu Tam giới mà ít ai ngờ tới.

3 nữ thần quyền lực nhất Tây Du Ký: Quan Thế Âm Bồ Tát số 3, ai số 1?

Tuy nhiên, chỉ 3 người trong số đó được xưng tụng là “nữ thần tối thượng” của Tam giới. Điều bất ngờ là Quan Thế Âm Bồ Tát – vị Bồ Tát quen thuộc và thường xuyên cứu nguy cho thầy trò Đường Tăng – lại không đứng đầu bảng xếp hạng này.

3. Quan Thế Âm Bồ Tát – Bậc cứu khổ cứu nạn, đại diện của lòng từ bi

Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong những nhân vật hiện diện xuyên suốt Tây Du Ký. Từ khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đến hành trình thỉnh kinh đầy chông gai của Đường Tăng, Bồ Tát luôn là điểm tựa vững chắc. Bằng trí tuệ và pháp lực siêu việt, ngài không ít lần “gỡ rối” những tình huống nan giải mà các vị thần khác cũng bó tay.

Dù không đứng đầu danh sách, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là đấng đại năng tối cao trong Phật giới, địa vị chỉ sau Phật Tổ Như Lai. Sự khiêm nhường và lòng từ bi của ngài khiến cả Tam giới nể trọng, dù quyền uy chẳng kém ai.

2. Tây Vương Mẫu – Nữ đế bất khả xâm phạm của thiên giới

Nhắc đến nữ thần uy quyền trong Tây Du Ký không thể bỏ qua Tây Vương Mẫu – chủ nhân của Dao Trì, người đứng đầu tiên giới. Dù xuất hiện không nhiều, nhưng chỉ một lần lộ diện cũng đủ khẳng định vị thế "trên vạn người" của bà. Là người thống lĩnh tất cả tiên nữ Tam giới, Tây Vương Mẫu còn được xếp ngang hàng với ba vị Thiên Tôn trong hàng Tứ Thánh của Đạo giáo.

Không những thế, Tây Vương Mẫu còn trông coi vườn đào tiên – biểu tượng của trường sinh bất tử và cũng là nơi duy nhất mà yêu ma không thể xâm phạm trong những cuộc đại chiến cổ xưa. Đây là bằng chứng sống động cho thấy pháp lực của bà không thua kém bất kỳ vị thần tiên tối cao nào.

1. Lê Sơn Lão Mẫu – "ẩn số quyền lực" đứng sau mọi đại sự Tam giới

Người nắm giữ vị trí đầu bảng không ai khác chính là Lê Sơn Lão Mẫu – nhân vật tuy ít được nhắc đến nhưng lại sở hữu thần lực sâu không lường được. Theo nhiều truyền thuyết dân gian, bà chính là hóa thân của Nữ Oa – vị thần đã từng vá trời cứu nhân loại. Trong Tây Du Ký, Lê Sơn Lão Mẫu được khắc họa như bậc Thánh tiên tối thượng, vượt xa cả Quán Thế Âm về cấp bậc và quyền uy.

Điển hình là trong hồi “Tứ Thánh thử lòng thiền”, Lê Sơn Lão Mẫu dẫn theo ba vị đại Bồ Tát – Quan Âm, Phổ Hiền và Linh Cát – hóa thân thành một gia đình giàu có để thử lòng thầy trò Đường Tăng. Điều đáng chú ý là ba vị Bồ Tát này đều nhập vai... con gái của Lão Mẫu, và khi gặp lại thân phận thật, cả ba đều phải cúi mình kính lễ. Một chi tiết đủ cho thấy địa vị "đỉnh chóp" của bà trong toàn bộ Tam giới.