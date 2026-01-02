Điều lý thú ít người biết về khu chợ trăm tuổi nổi tiếng nhất Hà Nội

Hà Nội

Kho tri thức

Giữa lòng khu phố cổ nhộn nhịp, chợ Đồng Xuân không chỉ là trung tâm buôn bán mà còn là một phần ký ức đô thị Hà Nội.

Quốc Lê
Hơn 130 tuổi. Chợ Đồng Xuân được khởi công năm 1889 và hoàn thành năm 1890, là một trong những công trình thương mại quy mô lớn đầu tiên của Hà Nội hiện đại.
Từng là chợ lớn nhất miền Bắc. Trong nhiều thập kỷ, Đồng Xuân giữ vai trò đầu mối phân phối hàng hóa cho toàn bộ khu vực miền Bắc, từ vải vóc, nông sản đến đồ thủ công.
Kiến trúc vòm mang phong cách châu Âu. Mặt tiền chợ nổi bật với các vòm cuốn lớn, phản ánh ảnh hưởng rõ nét của kiến trúc công nghiệp Pháp cuối thế kỷ 19.
Gắn liền với sinh hoạt của tiểu thương phố cổ. Chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian mưu sinh, gắn bó nhiều thế hệ gia đình buôn bán lâu đời ở Hà Nội.
Không gian bên trong mang tính phân khu rõ rệt. Mỗi tầng, mỗi khu trong chợ thường tập trung một nhóm mặt hàng riêng, từ vải vóc, giày dép đến đồ điện tử và đồ lưu niệm.
Là “chợ sỉ” nổi tiếng của Hà Nội. Phần lớn các gian hàng trong chợ chuyên bán buôn quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng, cung cấp hàng cho nhiều cửa hàng nhỏ khắp miền Bắc.
Từng bị hỏa hoạn lớn năm 1994. Vụ cháy nghiêm trọng đã phá hủy gần như toàn bộ khu chợ cũ, gây thiệt hại lớn về kinh tế và để lại ký ức ám ảnh với tiểu thương Hà Nội.
Được xây dựng lại theo hình thức hiện đại hơn. Sau hỏa hoạn, chợ Đồng Xuân được tái thiết với quy mô mở rộng, vừa giữ dáng dấp cũ vừa đáp ứng nhu cầu buôn bán mới.
Là biểu tượng của đời sống thương mại Hà Nội xưa và nay. Trải qua biến động lịch sử, chợ Đồng Xuân vẫn giữ vai trò trung tâm buôn bán, phản ánh sức sống bền bỉ của văn hóa đô thị Hà Nội.
