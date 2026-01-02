Hà Nội

5 cây cảnh như bùa may mắn, đặt ở phòng khách, thu hút tài lộc

Kho tri thức

5 cây cảnh như bùa may mắn, đặt ở phòng khách, thu hút tài lộc

5 cây cảnh này có thể tạo ra một không gian sống thoải mái và tràn đầy sức sống, mang lại sinh khí và năng lượng cho mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

Theo Hải Yến/ Dân việt
1. Cây cảnh Kim ngân: Kim ngân (Pachira aquatica), còn gọi là Money Tree, là cây cảnh trong nhà phổ biến, nổi bật với thân chắc khỏe và tán lá xanh mướt, toát lên vẻ vững vàng, sung túc.
Trong phong thủy, kim ngân tượng trưng cho tiền bạc, tài lộc và sự thịnh vượng. Người ta tin rằng đặt cây ở gần khu vực liên quan đến tài chính sẽ giúp thu hút may mắn, của cải cho gia chủ.
Cây ưa sáng nhẹ, tránh nắng gắt trực tiếp. Khi chăm sóc, chỉ cần giữ đất ẩm vừa phải, tránh úng nước để rễ không bị thối.
2. Cây cảnh Tiểu bồ đề: Tiểu bồ đề (Ficus diversifolia) được mệnh danh là cây “Thiền”, có dáng vẻ thanh tao, lá xanh như bàn tay Phật, mang lại cảm giác yên bình và trang nghiêm.
Loài cây này tượng trưng cho hy vọng, hòa bình và sự tĩnh tại trong tâm hồn. Người xưa tin rằng trồng tiểu bồ đề trong nhà sẽ mang đến may mắn và sự thịnh vượng lâu dài.
Cây cần ánh sáng dịu và độ ẩm vừa phải, không chịu úng. Ngoài giá trị phong thủy, tiểu bồ đề còn có hương thơm nhẹ, giúp không gian thêm thư thái.
3. Cây cảnh Thanh hương mộc: Thanh hương mộc (Pistacia weinmannifolia) là cây cảnh tao nhã, thân gỗ nhỏ, có mùi thơm dễ chịu và giá trị thẩm mỹ cao, rất được ưa chuộng làm bonsai.
Mùi hương tự nhiên của cây giúp xua đuổi muỗi và tạo cảm giác sảng khoái. Trong phong thủy, thanh hương mộc được cho là mang lại sự hòa thuận trong gia đình, nâng cao khí chất cho không gian sống.
Cây cần ánh sáng và độ ẩm vừa phải, tránh ngâm nước lâu. Đặc biệt, thanh hương mộc có tuổi thọ cao, tượng trưng cho sự bền vững và trường tồn.
4. Cây cảnh Huyết rồng: Huyết rồng (Dracaena draco) gây ấn tượng với thân cao, lá hình lưỡi kiếm xanh đậm bóng khỏe, thể hiện sức sống mạnh mẽ và sang trọng.
Loài cây này tượng trưng cho trường thọ, may mắn, thịnh vượng và bình an. Trong phong thủy, huyết rồng được cho là có khả năng xua đuổi vận rủi, cải thiện vận khí cho gia đình.
Cây ưa ánh sáng mạnh, thích hợp đặt gần cửa sổ hoặc ban công. Với tuổi thọ rất dài, huyết rồng còn là biểu tượng của sự bền bỉ qua nhiều thế hệ.
5. Cây cảnh Sen đá chuỗi tiền: Sen đá chuỗi tiền (Crassula perforata) là cây mọng nước độc đáo với lá xếp chồng như những đồng xu cổ, tạo hình bắt mắt và thú vị.
Nhờ hình dáng giống chuỗi tiền vàng bạc, cây được xem là biểu tượng thu hút tài lộc, mang đến may mắn về tiền bạc cho gia chủ.
Cây phù hợp đặt trên bàn làm việc hoặc kệ trang trí. Khi chăm sóc, cần tránh nắng gắt mùa hè và không tưới quá nhiều nước để cây phát triển khỏe mạnh.
