Vô tình biết Từ Hi Thái hậu mang thai, một thái y đã làm gì để thoát chết?

Vị thái y này đã dựa vào tài trí ứng biến nhanh nhạy của mình mà thoát được sự truy sát của Từ Hi Thái hậu.

Trong lịch sử Trung Quốc cuối thời nhà Thanh, Từ Hi Thái hậu có quyền lực tuyệt đối, trên cả Hoàng đế. Ban đầu, bà là phi tần của Hoàng đế Hàm Phong. Khi con trai là Hoàng đế Đồng Trị lên ngôi, bà trở thành Hoàng Thái hậu nhiếp chính của triều đình.

Bà trở thành “quả phụ” khi mới 26 tuổi nhưng nhiều tin đồn xấu về Từ Hi lan truyền khắp nơi, một trong số đó là việc Thái hậu là người đam mê trụy lạc, thậm chí bà còn tuyển rất nhiều "tú nam" tới phục vụ mình. Vì sự trụy lạc của mình, Từ Hi đã gây ra một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Ba thái y chẩn đoán khác nhau nhưng chỉ có người thứ ba sống sót? Lý do vì sao?

Năm Quang Tự thứ 6, đột nhiên Từ Hi mắc bệnh, không những cơ thể mệt mỏi mà còn hay buồn ngủ không muốn làm gì cả, thi thoảng buồn nôn, đồ ăn thức uống đều không màng đến. Cho dù ngự thiện phòng tìm đủ mọi cách, nấu ra rất nhiều sơn hào hải vị khác nhau nhưng thái hậu vẫn không muốn đụng đũa. Lúc này Từ Hi mới sửng sốt, trong lòng bà cũng hiểu được nguyên nhân dẫn đến "căn bệnh quái dị" của mình.

Cuối cùng, Từ Hi đã truyền ngự y đến chẩn đoán cho mình.

Vị thái y đầu tiên sau khi bắt mạch cho thái hậu, ông ta ấp a ấp úng không dám nói sự thật. Cuối cùng ông đành nói: “Y thuật thần không tốt, thần cũng chưa từng gặp mạch nào như vậy.... ".

Từ Hi Thái hậu lại một lần nữa truyền thái y, vị thái y này sau khi bắt mạch trực tiếp chúc mừng thái hậu có hỷ sự. Nghe xong, Từ Hi tối sầm mặt, bà tức giận quát: "Bổn cung thủ tiết nhiều năm, làm sao có thể có tin vui được?". Từ Hi e sợ bản thân vì việc này mà mất đi danh dự, bà liền hạ lệnh chém đầu tên thái y. Nhớ lại tên thái y đầu tiên chẩn đoán bệnh ấp a ấp úng chắc chắn hắn đã biết việc này bèn vu cho ông ta là lang băm và xử tội chém đầu.

Lý Liên Anh biết hai vị thái y không chữa khỏi bệnh cho Thái hậu đã phải chịu tội, nên cho mời một thái y đã cáo lão về quê vào cung khám bệnh cho Thái hậu.

Vị thần y thứ ba này không chỉ giỏi y thuật mà còn là người rất sắc sảo. Ông ta biết Từ Hi là góa phụ lâu năm, hơn nữa tiên đế đã qua đời thì cái thai trong bụng bà ắt hẳn do trụy lạc mà ra. Tuy nhiên, nếu trực tiếp nói ra thì kết cục của bản thân sẽ chẳng khác nào 2 vị thái y trước đó, vì thế ông đã nghĩ ra 1 kế.

Nghĩ ngợi một hồi, thái y liền nói: "Thái hậu lo nghĩ việc nước, lao lực quá độ nên khí huyết không lưu thông dẫn tới tắc nghẽn trong bụng nên mới sinh ra các triệu chứng như vậy". Từ Hi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như gỡ được tảng đá đè nặng, vẻ mặt liền trở nên ôn hòa và thúc giục ông kê đơn.

Sau khi về nhà, vị thái y biết Từ Hi Thái hậu chắc chắn sẽ tìm cách trừ khử mình để diệt khẩu, ông bèn bảo người nhà lập bài vị của mình, truyền tin ra bên ngoài rằng mình đã chết. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Từ Hi Thái hậu đã phái người đi giết người diệt khẩu. Nhưng khi tìm đến nhà, nhìn thấy linh cữu và bài vị được người nhà cúng viếng mới cho qua chuyện này.