Cách đón năm mới giản dị nhưng đầy ý nghĩa từ các nền văn hóa

Những phong tục đơn giản như thổi chuông, mặc đồ trắng hay bày trái cây giúp mỗi người bắt đầu năm mới bình an và tràn đầy năng lượng tích cực.

Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới luôn mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều người. Không cần nghi lễ cầu kỳ hay chuẩn bị tốn kém, chỉ vài hành động nhỏ trong đêm 31/12 cũng đủ giúp mỗi người bước sang năm mới với tâm thế tích cực, nhẹ nhõm và nhiều hy vọng hơn. Nhiều phong tục đón năm mới của thế giới, khi được giản lược, lại rất phù hợp để người Việt áp dụng trong đời sống thường ngày.

Ăn nho đúng khoảnh khắc giao thừa – gửi gắm mong ước cho 12 tháng mới

Tại Tây Ban Nha, ăn 12 quả nho vào đúng thời khắc đồng hồ điểm 0 giờ là phong tục đã tồn tại hơn một thế kỷ. Mỗi quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm mới, mang theo mong muốn bình an và suôn sẻ.

Với người Việt, nghi thức này có thể thực hiện rất đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị sẵn một chùm nho nhỏ, ăn từng quả trong những giây đầu tiên của năm mới và tự nhủ những điều mong muốn cho từng tháng. Việc làm này không mang nặng yếu tố mê tín, mà giống như một lời hứa nhẹ nhàng với chính mình: sống trọn vẹn và có mục tiêu rõ ràng cho từng chặng thời gian phía trước.

Dành vài phút tĩnh lặng trước giao thừa – bỏ lại điều chưa trọn vẹn

Ở Nhật Bản, nghi lễ rung 108 tiếng chuông trong đêm cuối năm mang ý nghĩa gột bỏ phiền não, lo âu của năm cũ. Dù không thể tái hiện đầy đủ nghi thức này, tinh thần của nó lại rất dễ áp dụng.

Trước giao thừa vài phút, hãy tắt TV, đặt điện thoại sang một bên và ngồi yên lặng. Chỉ cần vài nhịp thở sâu, nhìn lại một năm đã qua, chấp nhận những điều chưa như ý và sẵn sàng buông bỏ. Khoảng lặng ngắn ngủi ấy giúp tâm trí nhẹ nhàng hơn, để bước sang năm mới với cảm giác thanh thản và chủ động.

Mặc trang phục sáng màu – cầu một năm bình an

Người dân Brazil có thói quen mặc đồ trắng trong đêm Giao thừa Dương lịch, với mong muốn một năm mới bình yên và ít sóng gió. Màu trắng được xem là biểu tượng của sự tinh khiết và khởi đầu mới.

Với người Việt, không cần chuẩn bị trang phục đặc biệt, chỉ cần chọn áo quần sáng màu như trắng, kem hay be trong tối 31/12 cũng đủ tạo cảm giác nhẹ nhàng. Cảm giác an tâm này đến từ chính tâm thế: bắt đầu năm mới bằng sự giản đơn, ít lo toan và nhiều tích cực hơn.

Mang theo một chi tiết màu đỏ – lấy vía may mắn đầu năm

Ở Ý, màu đỏ gắn liền với quan niệm về tình yêu, tài lộc và năng lượng tích cực trong năm mới. Khi áp dụng tại Việt Nam, phong tục này không cần giữ nguyên hình thức ban đầu.

Chỉ một chi tiết nhỏ như vòng tay, khăn quàng, phụ kiện hay bao lì xì màu đỏ mang theo bên mình trong đêm giao thừa cũng đủ tạo cảm giác hứng khởi. Màu đỏ lúc này đóng vai trò như một "tín hiệu tâm lý", giúp mỗi người thêm tự tin và lạc quan trong những ngày đầu năm.

Bày trái cây tròn – biểu tượng đủ đầy, viên mãn

Phong tục chuộng trái cây hình tròn của Philippines khá gần với văn hóa Á Đông. Hình tròn tượng trưng cho đồng xu, cho sự sung túc và đủ đầy.

Trong đêm Giao thừa Dương lịch, người Việt có thể bày cam, quýt, táo hay nho trên bàn như một cách tạo không khí sum vầy. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ vài loại trái cây quen thuộc cũng đủ gợi cảm giác ấm áp, no đủ và gắn kết các thành viên trong gia đình.

"Lấy vía" tốt bắt đầu từ tâm thế tốt

Điểm chung của những cách đón năm mới trên không nằm ở hình thức nghi lễ, mà ở tâm thế khởi đầu. Khi mỗi người chủ động chọn cho mình vài hành động nhỏ mang ý nghĩa tích cực trong đêm Giao thừa Dương lịch, cảm giác may mắn và hy vọng cũng theo đó mà nảy sinh.

Giữa nhịp sống bận rộn, việc chậm lại một chút trong khoảnh khắc chuyển giao, ăn một quả nho, mặc một chiếc áo sáng màu hay dành vài phút tĩnh lặng cũng đủ để tự tạo "vía tốt" cho chính mình. Và đôi khi, chính tâm thế tích cực ấy mới là điều theo ta trọn vẹn suốt 365 ngày của năm mới.