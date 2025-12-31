Hà Nội

Năm 2025, biến đổi khí hậu gây thiệt hại hơn 120 tỷ USD

Kho tri thức

Theo một báo cáo của tổ chức Christian Aid, chỉ riêng 10 thảm họa khí hậu gây thiệt hại lên tới hơn 120 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2025.

Tâm Anh (TH)
Báo cáo thường niên của tổ chức từ thiện Christian Aid cho thấy chỉ riêng 10 thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu như các đợt nắng nóng kỷ lục, cháy rừng, hạn hán và bão lũ trong năm 2025 đã gây thiệt hại được bảo hiểm lên tới hơn 120 tỷ USD. Ảnh: in.mashable.com.
Mỗi thảm họa đều có khả năng xảy ra cao hơn và gây ra hậu quả tàn khốc hơn nhiều do tác động của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, những tính toán này chỉ phản ánh thiệt hại được bảo hiểm, trong khi thiệt hại kinh tế thực sự của các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra có thể còn cao hơn nữa. Ảnh: Pixabay.
Trong đó, năm 2025, nước Mỹ đối mặt với thiệt hại nặng nề từ các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Palisades và Eaton tàn phá Los Angeles vào tháng 1. Những vụ cháy rừng này đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 người và thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 60 tỷ USD. Ảnh: thesciencebehindit.org.
Tiếp đến, tại Đông Nam Á, các cơn bão nhiệt đới đã gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 25 tỷ USD và khiến hơn 1.750 người ở Thái Lan, Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam và Malaysia thiệt mạng. Ảnh: earth.org.
Trong số 6 thảm họa khí hậu gây thiệt hại nặng nề nhất năm 2025, 4 thảm họa xảy ra ở châu Á với tổng thiệt hại lên tới 48 tỷ USD. Ảnh: guycarp.com.
Tại Trung Quốc, trận lũ lụt lớn khiến hàng nghìn người phải sơ tán được xếp là thảm họa gây thiệt hại kinh tế lớn thứ ba trong năm, với ước tính khoảng 12 tỷ USD và ít nhất 30 người thiệt mạng. Ảnh: watereurope.eu.
Ngoài các thảm họa lớn nhất, báo cáo còn ghi nhận nhiều sự kiện thời tiết cực đoan khác trên toàn cầu. Chuỗi bão tại Philippines đã khiến hơn 1,4 triệu người phải di dời, gây thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ USD. Ảnh: hearttoheart.org.
Hạn hán tại Iran đe dọa buộc khoảng 10 triệu cư dân Tehran phải sơ tán. Lũ lụt đã tàn phá Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng Tư, sau đó lan sang Nigeria trong tháng 5 và khiến khoảng 700 người thiệt mạng. Ảnh: wmo.int.
Tại Ấn Độ và Pakistan, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.860 người, gây thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ USD và ảnh hưởng đến hơn 7 triệu người tại Pakistan. Ảnh: Visual China Group via Getty Images.
Theo các nhà khoa học, không khu vực nào có người sống trên Trái đất không bị ảnh hưởng bởi các thảm họa khí hậu trong năm 2025. Họ cũng đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa sự ấm lên của Trái đất và các thảm họa khí hậu ngày càng dữ dội hơn. Ảnh: Australian Defence Force.
Mời độc giả xem video: Cảnh báo sóng thần tại Thái Bình Dương sau động đất. Nguồn: VTV24.
