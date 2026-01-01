Hà Nội

Những "phù thủy bóng đêm" của Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ

Trong Thế chiến 2, đội máy bay "phù thủy bóng đêm" của Liên Xô trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với phát xít Đức khiếp sợ.

Tâm Anh (TH)
Đại tá Marina Raskova - nữ phi công nổi tiếng của Liên Xô - đã nhận được thư của nhiều phụ nữ trên khắp đất nước muốn tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc sau khi phát xít Đức tấn công xâm lược vào tháng 6/1941.
Nhờ những nỗ lực của đại tá Raskova, cuối năm 1941, 3 phi đội không quân toàn nữ được Liên Xô thành lập. Trong đó, trung đoàn 588 (về sau đổi tên thành Trung đoàn Không quân Oanh tạc đêm Bảo vệ Taman số 46) là đơn vị có toàn bộ phi công, chỉ huy và kỹ thuật viên đều là nữ.
Trung đoàn 588 gồm các thành viên là phụ nữ trong độ tuổi từ 17 - 26. Họ được huấn luyện bay để thực hiện các nhiệm vụ bay, chiến đấu cũng như ăn mặc, cắt tóc ngắn giống như nam đồng nghiệp.
Đội nữ phi công lái máy bay Polikarpov Po-2 có hai tầng cánh, hai ghế ngồi với khoang lái mở. Loại máy bay này không được bọc giáp, với bộ khung làm từ ván ép và phủ một lớp vải bên ngoài.
Tuy nhiên, ưu điểm của máy bay Po-2 là trọng lượng nhẹ và tốc độ chậm hơn tiêm kích Đức qua đó giúp chúng khó bị ngắm bắn và có thể cất hạ cánh trên nhiều địa hình.
Vượt qua các khó khăn, nữ phi công của Trung đoàn 588 đã thực hiện hàng chục nghìn lượt oanh tạc vào ban đêm kể từ ngày 8/6/1942 đến khi kết thúc Chiến tranh thế giới 2. Họ đã rải khoảng 23.000 tấn bom lên các mục tiêu phát xít Đức.
Vào giai đoạn cao điểm, đội nữ phi công của Trung đoàn 588 xuất kích tới 18 lần trong một đêm. Mỗi lần xuất kích, máy bay của họ mang theo 6 quả bom để oanh tạc các mục tiêu quan trọng của phát xít Đức.
Dù không có radar định hướng trong đêm tối nhưng các nữ phi công của Liên Xô vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay cả khi chỉ dùng bản đồ và la bàn.
Màn đêm là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp các nữ phi công trung đoàn 588 thực hiện nhiệm vụ thành công và trở về an toàn. Họ đã gieo rắc sự sợ hãi cho quân Đức khi tấn công bất ngờ vào ban đêm, khó bị phát hiện hay bắn hạ và gây thiệt hại lớn cho kẻ địch.
Quân Đức liên tưởng đội nữ phi công của Trung đoàn 588 đến hình ảnh những chiếc chổi bay của phù thủy nên đặt biệt danh cho họ là "phù thủy bóng đêm". Ảnh: Rare Historical Photos.
Tâm Anh (TH)
