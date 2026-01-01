Hà Nội

Tại sao hồng môn được ưa chuộng trong phong thủy năm mới?

Hồng môn với hoa đỏ rực rỡ, dáng đứng vững vàng mang ý nghĩa may mắn, cân bằng và thu hút khí tốt trong không gian sống và làm việc.

Không phải ngẫu nhiên mà cứ gần cuối năm, giới chơi cây cảnh lại rỉ tai nhau về một loại cây có hoa đỏ rực, dáng đứng vững vàng, đặt trong nhà vừa sang vừa được cho là mang ý nghĩa phong thủy rất mạnh. Có người mua về để trang trí phòng khách, có người đặt ở bàn làm việc, cũng có người nhất quyết rước một chậu về nhà trước thềm năm mới với niềm tin “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Loại cây đang được nhắc đến chính là hồng môn - cái tên quen mà lạ, bởi nhiều người chỉ thấy đẹp chứ chưa thực sự hiểu vì sao nó lại được coi trọng đến vậy trong phong thủy.

Vì sao hồng môn thường được chọn vào dịp đón năm mới

Hồng môn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi màu hoa đỏ tươi, bề mặt bóng, dáng hoa vươn thẳng như ngọn lửa nhỏ. Trong phong thủy, sắc đỏ luôn gắn với dương khí, tượng trưng cho sinh khí mạnh, sự khởi sắc và may mắn. Cuối năm là thời điểm người ta muốn “kéo khí tốt về nhà”, nên những loại cây mang màu đỏ tự nhiên, không phải nhuộm hay biến sắc, thường được ưu ái hơn.

Điểm đặc biệt của hồng môn là hoa bền, có thể giữ màu đẹp rất lâu nếu được chăm đúng cách. Với nhiều người, điều này mang ý nghĩa tượng trưng cho vận may không đến chớp nhoáng mà ở lại dài lâu, không sớm nở tối tàn.

Không chỉ màu sắc, hình dáng của hồng môn cũng được giới phong thủy đánh giá cao. Phần mo hoa giống hình trái tim, bản rộng, ôm lấy nhụy hoa ở giữa. Hình ảnh này thường được liên tưởng đến sự gắn kết, hòa hợp và ổn định trong các mối quan hệ.

Lá hồng môn to, xanh đậm, dày và bóng. Trong phong thủy nhà ở, những loại cây có lá mềm rũ thường mang tính âm, còn lá dày, dựng đứng lại đại diện cho sự nâng đỡ và che chở. Vì vậy, hồng môn được cho là phù hợp với không gian sinh hoạt chung, nơi cần sự cân bằng và ấm cúng.

Tại sao hồng môn được ưa chuộng trong phong thủy năm mới? ảnh 2

Đặt hồng môn ở đâu để “đúng chỗ, đúng vận”

Không ít người mua cây phong thủy về nhưng đặt tùy tiện, để rồi vừa không đẹp nhà lại chẳng thấy tác dụng gì. Với hồng môn, vị trí đặt cây được xem là khá quan trọng.

Phòng khách là lựa chọn phổ biến nhất. Đây là nơi tụ khí, tiếp đón khách khứa và cũng là “bộ mặt” của ngôi nhà. Một chậu hồng môn đặt ở góc sáng, gần cửa ra vào hoặc gần sofa vừa tạo điểm nhấn, vừa được tin là giúp luồng khí tốt dễ lưu chuyển.

Với người làm ăn, kinh doanh hoặc làm việc trí óc, hồng môn còn hay được đặt gần bàn làm việc. Không phải để cầu may mù quáng, mà vì màu sắc và dáng cây tạo cảm giác tỉnh táo, tập trung, giúp tinh thần bớt trì trệ trong những giai đoạn áp lực cuối năm.

Tuy nhiên, có một số vị trí nên tránh. Nhà vệ sinh, góc tối ẩm thấp hoặc nơi ít người qua lại không phải chỗ lý tưởng. Đặt cây ở đó không những khó chăm mà còn làm giảm giá trị phong thủy vốn có.

Hồng môn hợp với ai, mệnh nào

Theo quan niệm ngũ hành, hồng môn với hoa đỏ thuộc hành Hỏa. Người mệnh Hỏa và mệnh Thổ thường được cho là hợp với loại cây này hơn cả. Tuy vậy, trong thực tế, hồng môn vẫn được nhiều gia đình trồng mà không quá đặt nặng chuyện hợp mệnh, bởi yếu tố thẩm mỹ và sinh khí mà cây mang lại khá dễ chịu.

Điều quan trọng hơn là không gian có phù hợp hay không. Một chậu cây khỏe mạnh, đặt đúng chỗ, được chăm sóc cẩn thận luôn mang lại cảm giác dễ chịu hơn một chậu cây “hợp mệnh” nhưng héo úa, thiếu sức sống.

Chăm hồng môn thế nào để cây luôn đẹp và “giữ khí tốt”

Phong thủy không tách rời thực tế. Cây được tin là mang vận tốt, nhưng nếu để cây héo, lá vàng, hoa rũ thì lại phản tác dụng về mặt cảm xúc và thẩm mỹ.

Hồng môn không ưa nắng gắt. Ánh sáng tán xạ, nhẹ là phù hợp nhất. Tưới nước vừa đủ, tránh để úng rễ. Đất trồng nên thoáng, thoát nước tốt. Thỉnh thoảng lau lá, cắt bỏ hoa đã tàn để cây tập trung nuôi mầm mới.

Nhiều người có thói quen mua cây về rồi “phó mặc”, đến khi cây xấu lại đổ lỗi cho phong thủy. Thực ra, chính việc chăm cây cũng là một cách giữ nhịp sống gọn gàng, đều đặn trong nhà, điều này tự nó đã mang lại năng lượng tích cực.

