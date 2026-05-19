Công ty Quốc Thiên và chuỗi trúng thầu sát nút tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Sở hữu quy mô siêu nhỏ, song doanh nghiệp này lại ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao đáng kinh ngạc, đặc biệt là chuỗi trúng thầu tuyệt đối tại một đơn vị mời thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên (gọi tắt là Công ty Quốc Thiên; mã số thuế: 5800894355; địa chỉ trụ sở tại số 84 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) là một trong những nhà thầu có tần suất tham gia và tỷ lệ trúng thầu rất cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 128 gói thầu, trong đó trúng khoảng 112 gói, trượt 13 gói, 1 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt con số khoảng 112.835.379.038 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận khoảng 89.902.890.528 đồng. Đối với một doanh nghiệp có quy mô được đăng ký là "doanh nghiệp siêu nhỏ", việc duy trì tỷ lệ trúng thầu lên đến xấp xỉ 87,5% là một kết quả khiến nhiều nhà thầu lớn trong ngành xây lắp phải ao ước.

Đáng chú ý, phân tích sâu dữ liệu quan hệ giữa doanh nghiệp này và các bên mời thầu ghi nhận một hiện tượng đặc biệt. Công ty Quốc Thiên đã tham gia dự thầu 73 gói thầu do Công ty TNHH Phong Thiên Đạt làm bên mời thầu. Kết quả, Công ty Quốc Thiên trúng tuyệt đối cả 73 gói thầu này, đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại các gói thầu do bên đơn vị nêu trên làm bên mời thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy từ chuỗi thầu này đạt 71.517.786.188 đồng, chiếm tới hơn 63% tổng giá trị trúng thầu trong lịch sử hoạt động của nhà thầu Quốc Thiên.

Dấu hiệu khiến dư luận và các đơn vị đấu thầu cạnh tranh quan tâm chính là hệ số hiệu quả kinh tế thông qua tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại các gói thầu này. Theo số liệu ghi nhận, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu do Công ty TNHH Phong Thiên Đạt mời thầu đạt mức 98,94%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ giảm giá, tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công chỉ dao động ở mức rất thấp, trung bình khoảng 1,06%.

Bình luận về các số liệu đấu thầu sát nút và hiện tượng một nhà thầu trúng tuyệt đối tại một chủ đầu tư, dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn luôn nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một mối quan hệ đấu thầu xuất hiện tần suất trúng thầu tuyệt đối 100% trên hàng chục gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước liên tục duy trì ở mức rất thấp, tiệm cận giá trần, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng quy trình lập hồ sơ mời thầu, tiêu chí đánh giá nhằm bảo đảm không có các rào cản kỹ thuật làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, tuân thủ đúng tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.”

Không chỉ dừng lại ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng, dữ liệu cập nhật đến giữa tháng 05/2026 cho thấy doanh nghiệp này đang tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng sang các địa phương lân cận như tỉnh Đắk Nông cũ. Điển hình vào ngày 16/05/2026, Công ty Quốc Thiên được ghi nhận trúng thầu tại Gói 01: “Chi phí xây dựng” do Trường Tiểu học Nguyễn Trãi làm bên mời thầu với giá trúng thầu 1.370.599.000 đồng. Trước đó, hàng loạt gói thầu thi công xây lắp và tư vấn có giá trị khác nhau cũng liên tục thuộc về nhà thầu này.

Nguồn MSC

Dư luận đặt câu hỏi, với một năng lực nguồn vốn và bộ máy tổ chức của doanh nghiệp siêu nhỏ, Công ty Quốc Thiên sẽ thực hiện bài toán phân bổ nguồn lực ra sao để bảo đảm cùng lúc chất lượng, tiến độ cho hàng loạt gói thầu từ xây lắp đến tư vấn kỹ thuật trên diện rộng?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Bài toán năng lực khi Công ty Quốc Thiên hàng loạt gói tư vấn