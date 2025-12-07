Mở nhiều dây hụi online, người đàn ông chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Sau khi lập hơn 10 dây hụi online, Nguyễn Hải Đảo (Cà Mau) yêu cầu các hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi, trú tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2024, Nguyễn Hải Đảo cùng một số người khác mở dây hụi với các mức đóng 200.000 đồng - 5 triệu đồng trên ứng dụng Zalo. Nhóm này mời nhiều người quen biết tham gia để hưởng "hoa hồng".

Cơ quan đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Hải Đảo.

Đảo lập nhiều nhóm Zalo do anh ta trực tiếp làm trưởng nhóm để hoạt động các dây hụi.

Đầu năm 2025, Đảo lập 11 tài khoản Zalo với hơn 10 dây hụi rồi giả làm hụi viên để hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Với thủ đoạn này, từ ngày 13/02/2025 đến tháng 3/2025, Nguyễn Hải Đảo đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

