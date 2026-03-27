Mở mộ cổ ở Mexico, phát hiện cổ vật liên quan tới Tân thế giới

Tại mộ phần thời tiền Tây Ban Nha ở Mexico, các nhà khảo cổ tìm thấy hiện vật La Mã có niên đại khoảng 1.800 tuổi có thể làm thay đổi hiểu biết về Tân thế giới.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một cổ vật La Mã dưới dạng đầu tượng nhỏ bằng đất nung, khắc họa khuôn mặt người đàn ông có râu, mang đặc điểm rõ nét của châu Âu, nằm bên trong một ngôi mộ ở Mexico City, Mexico vào năm 1933.

Cổ vật khoảng 1.800 tuổi trên, còn gọi là Đầu Tecaxic-Calixtlahuaca, được tìm thấy năm 1933 bên trong một mộ phần thời tiền Tây Ban Nha niêm phong, nằm dưới nhiều lớp đất còn nguyên vẹn, cho thấy nó chưa từng bị xáo trộn sau khi chôn cất.

Các chuyên gia cho rằng, những đặc điểm trên gương mặt của Đầu Tecaxic-Calixtlahuaca có những đặc điểm tương đồng với những hiện vật có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải cổ đại hơn là theo truyền thống bản địa Trung Mỹ.

Đầu Tecaxic-Calixtlahuaca - hiện vật bí ẩn gây nhiều tò mò. Ảnh: Romeo Hristov/University of New Mexico.

Vào những năm 1960, nhà khảo cổ học Bernard Andreae tuyên bố rằng, Đầu Tecaxic-Calixtlahuaca "chắc chắn là hiện vật của người La Mã". Những kiểm tra sâu hơn về hiện vật này đã dẫn đến giả thuyết cho rằng nó có niên đại sớm hơn lúc người châu Âu tiếp xúc với châu Mỹ, thậm chí có thể đã được chôn ở đó từ thế kỷ 15.

Theo nhà khảo cổ học Andreae, việc phân tích phong cách của Đầu Tecaxic-Calixtlahuaca cho thấy đây là hiện vật La Mã có từ khoảng thế kỷ 2 sau Công nguyên. Kiểu tóc cũng như hình dáng của bộ râu thể hiện những đặc điểm điển hình của triều đại dưới thời hoàng đế La Mã Severus (193 - 235).

Điều này dẫn tới ý kiến cho rằng, mặc dù Christopher Columbus là người đầu tiên khám phá châu Mỹ năm 1492 nhưng người La Mã rất có thể đã tới Tân Thế giới sớm hơn cả nghìn năm.

Tuy nhiên, ngôi mộ được xác định có niên đại vào cuối thế kỷ 15, chỉ vài năm trước khi nhà thám hiểm nổi tiếng người Tây Ban Nha Hernán Cortés đặt chân đến Tân Thế giới. Điều này càng khiến khó giải thích bằng cách nào mà một đồ vật từ thời La Mã cổ xuất hiện tại đây.

Một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng, những con tàu cổ đại có thể đã bị dòng hải lưu làm chuyển hướng tới Địa Trung Hải. Điều này dẫn đến việc một con tàu đổi hướng và đến châu Mỹ, nơi hàng hóa của nó có thể được thu hồi và buôn bán. Nếu giả thuyết này chính xác thì hiện vật La Mã có thể đã được người dân ở vùng đất ngày nay là Mexico sử dụng các nghi lễ, tập tục mai táng mà không để lại dấu vết nào về nguồn gốc ban đầu của nó.

