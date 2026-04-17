Mở cơ hội ăn uống cho người phụ nữ 10 năm 'ăn không được, nuốt không trôi'

Nội soi đường tiêu hóa không chỉ can thiệp nong rộng lòng thực quản mà còn có thể sinh thiết để loại trừ các nguyên nhân ác tính.

Thúy Nga

Suốt 10 năm chỉ sống bằng sữa và cháo loãng, một phụ nữ 50 tuổi vừa được các bác sĩ Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương “mở lại” thực quản bằng kỹ thuật nong bóng hơi, mở ra cơ hội ăn uống bình thường sau nhiều năm sống trong tình trạng suy kiệt.

Hành trình 10 năm "ăn không được, nuốt không trôi"

Bệnh nhân H.T.P (50 tuổi, ở Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, sốt nhẹ, nuốt nghẹn và vướng kéo dài. Qua thăm khám nội soi, các bác sĩ phát hiện tình trạng đáng báo động, tại vị trí cách cung răng trên 38cm, niêm mạc thực quản bị co kéo mạnh, gây hẹp khít lòng thực quản.

Hình ảnh thực quản của bệnh nhân trước và sau nong - Ảnh BVCC

Đây là hệ quả của quá trình viêm xơ mạn tính sau điều trị nhiễm nấm thực quản kéo dài suốt 10 năm. Tình trạng nghiêm trọng đến mức thực quản bị teo, không có đường rò, khiến bệnh nhân gần như không thể ăn được chất rắn.

TS.BS Trần Thanh Hà, Quyền Giám đốc Trung tâm Nội soi Tiêu hóa và Thăm dò chức năng – người trực tiếp điều trị – cho biết, do tình trạng xơ hóa lâu năm, lòng thực quản chỉ còn vài milimet, máy soi không thể đi qua. Nếu sử dụng ngay bóng nong tiêu chuẩn nguy cơ thủng thực quản là rất cao.

Vì vậy, các bác sĩ buộc phải lựa chọn một hướng can thiệp thận trọng, chia thành 3 bước: Lần 1 (nong mồi): Sử dụng bóng nhỏ chuyên dụng cho đường mật loại nhỏ (<10mm) để lách qua khe hẹp, tạo tiền đề mở rộng lòng thực quản. Sau 2 tuần, bệnh nhân được tiến hành nong lần 2 bằng bóng nong thực quản cỡ vừa.

Ê- kíp thực hiện nong thực quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua nội soi, lỗ hẹp đã được cải thiện. Tuy nhiên, do xơ hóa kéo dài 10 năm khiến độ đàn hồi kém, ống soi vẫn chưa thể đi qua ngay. Với trường hợp của bệnh nhân P, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân sẽ phải nong bóng nhiều lần nhằm giúp bệnh nhân ăn uống trở lại gần như bình thường, tránh chảy máu thậm chí thủng thực quản do các sẹo xơ chai lâu năm.

“Việc bệnh nhân giảm nuốt nghẹn, không còn đau tức vùng cổ sau lần nong thứ hai là tín hiệu rất tích cực. Thực quản đang đáp ứng tốt với lực căng mà không bị rách sâu hay thủng”, TS Trần Thanh Hà nhận định.

Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ hẹp thực quản

Hẹp thực quản là tình trạng lòng thực quản bị thu hẹp, khiến việc nuốt thức ăn trở nên khó khăn. Ban đầu người bệnh chỉ thấy vướng khi ăn đồ đặc, nhưng về sau ngay cả uống nước cũng có thể gặp trở ngại. Người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng như: Ợ chua, nôn trớ, đau khi nuốt hoặc sụt cân mất kiểm soát.

Kỹ thuật nội soi nong thực quản hẹp khít cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nội soi đường tiêu hoá trên hiện là phương pháp vàng để chẩn đoán và điều trị. Qua nội soi, bác sĩ không chỉ can thiệp nong rộng lòng thực quản mà còn có thể sinh thiết để loại trừ các nguyên nhân ác tính, đảm bảo sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân.

Theo TS.BS Trần Thanh Hà, nếu không được điều trị kịp thời, hẹp thực quản có thể dẫn đến các biến chứng không ăn uống được khiến người bệnh suy dinh dưỡng, sụt cân ảnh hưởng đến sức khỏe.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: TikTok shop rượt sát Shopee, khoảng cách thị phần thu hẹp một nửa chỉ sau 1 năm

#Phẫu thuật nội soi tiêu hóa #Hẹp thực quản và biến chứng #Nong bóng mở rộng thực quản #Nguy cơ thủng thực quản

