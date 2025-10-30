Trào ngược dạ dày thực quản có thể tiến triển ung thư

Nhiều người nghĩ rằng ợ nóng hay ợ chua chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, nhưng thực tế đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) - nếu không điều trị sớm, bệnh có thể gây viêm loét, hẹp thực quản, thậm chí barrett thực quản có thể tiến triển thành bệnh lý ác tính.

ThS.BS Hoàng Nam, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, hiện tượng trào ngược sinh lý có thể xảy ra ở người khỏe mạnh, nếu không gây khó chịu hoặc tổn thương niêm mạc thường không được coi là bệnh. Song người bệnh không nên chủ quan, cần đi khám ngay nếu có các dấu hiệu sau:

Ợ nóng, ợ chua, đau tức ngực kéo dài, tái diễn hơn 2 lần/ tuần.

Nuốt nghẹn, sụt cân không rõ nguyên nhân, buồn nôn hoặc nôn ra máu.

Cảm giác vướng họng, khàn tiếng, ho dai dẳng.

Đi ngoài phân đen.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo trào ngược đã gây tổn thương thực quản, cần được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trào ngược dạ dày thực quản cần phát hiện điều trị sớm để tránh biến chứng - Ảnh BVCC

Không nên tự mua thuốc điều trị

Theo ThS.BS Hoàng Nam, trào ngược dạ dày thực quản có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như:

Cơ thắt dưới thực quản hoạt động kém, khiến dịch vị dễ trào ngược lên thực quản.

Thoát vị hoành lớn (trượt trên 2cm), nhu động thực quản rối loạn hoặc bệnh lý toàn thân như xơ cứng bì làm suy yếu nhu động.

Thừa cân, béo phì làm tăng áp lực ổ bụng, từ đó gia tăng nguy cơ trào ngược.

Ăn uống thất thường, lạm dụng rượu bia, mang thai, sử dụng thuốc (giãn phế quản, thuốc an thần…) có thể thúc đẩy hoặc làm trầm trọng thêm triệu chứng

Điều trị trào ngược dạ dày thực quản phụ thuộc vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định:

Thay đổi lối sống: hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, các chất kích thích, tránh nằm ngay sau ăn, kiểm soát cân nặng và stress.

Dùng thuốc: nhóm giảm tiết axit, thuốc trung hòa axit hoặc bảo vệ niêm mạc.

Can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật: khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả hoặc có biến chứng nặng.

Tự ý mua thuốc uống điều trị tại nhà có thể che lấp triệu chứng, khiến bệnh tiến triển âm thầm và khó điều trị sau này.