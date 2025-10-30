Hà Nội

Sống Khỏe

Trào ngược dạ dày thực quản có thể tiến triển ung thư

Trào ngược dạ dày thực quản nếu không điều trị sớm, có thể gây viêm loét, hẹp thực quản, thậm chí barrett thực quản có thể tiến triển thành bệnh lý ác tính.

Thúy Nga

Nhiều người nghĩ rằng ợ nóng hay ợ chua chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, nhưng thực tế đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) - nếu không điều trị sớm, bệnh có thể gây viêm loét, hẹp thực quản, thậm chí barrett thực quản có thể tiến triển thành bệnh lý ác tính.

ThS.BS Hoàng Nam, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, hiện tượng trào ngược sinh lý có thể xảy ra ở người khỏe mạnh, nếu không gây khó chịu hoặc tổn thương niêm mạc thường không được coi là bệnh. Song người bệnh không nên chủ quan, cần đi khám ngay nếu có các dấu hiệu sau:

Ợ nóng, ợ chua, đau tức ngực kéo dài, tái diễn hơn 2 lần/ tuần.

Nuốt nghẹn, sụt cân không rõ nguyên nhân, buồn nôn hoặc nôn ra máu.

Cảm giác vướng họng, khàn tiếng, ho dai dẳng.

Đi ngoài phân đen.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo trào ngược đã gây tổn thương thực quản, cần được thăm khám và điều trị kịp thời.

trao-nguoc-da.jpg
Trào ngược dạ dày thực quản cần phát hiện điều trị sớm để tránh biến chứng - Ảnh BVCC

Không nên tự mua thuốc điều trị

Theo ThS.BS Hoàng Nam, trào ngược dạ dày thực quản có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như:

Cơ thắt dưới thực quản hoạt động kém, khiến dịch vị dễ trào ngược lên thực quản.

Thoát vị hoành lớn (trượt trên 2cm), nhu động thực quản rối loạn hoặc bệnh lý toàn thân như xơ cứng bì làm suy yếu nhu động.

Thừa cân, béo phì làm tăng áp lực ổ bụng, từ đó gia tăng nguy cơ trào ngược.

Ăn uống thất thường, lạm dụng rượu bia, mang thai, sử dụng thuốc (giãn phế quản, thuốc an thần…) có thể thúc đẩy hoặc làm trầm trọng thêm triệu chứng

Điều trị trào ngược dạ dày thực quản phụ thuộc vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định:

Thay đổi lối sống: hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, các chất kích thích, tránh nằm ngay sau ăn, kiểm soát cân nặng và stress.

Dùng thuốc: nhóm giảm tiết axit, thuốc trung hòa axit hoặc bảo vệ niêm mạc.

Can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật: khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả hoặc có biến chứng nặng.

Tự ý mua thuốc uống điều trị tại nhà có thể che lấp triệu chứng, khiến bệnh tiến triển âm thầm và khó điều trị sau này.

Vì vậy, khi có triệu chứng người bệnh được thăm khám, chẩn đoán và điều trị toàn diện. Việc phát hiện chính xác nguyên nhân trào ngược; Đánh giá mức độ tổn thương thực quản; Cá thể hóa phác đồ điều trị, giúp giảm nhanh triệu chứng - ngăn ngừa tái phát - bảo vệ niêm mạc thực quản, phòng tránh biến chứng ác tính.

Sống Khỏe

Nguy cơ tiềm ẩn cho dạ dày từ thực phẩm hàng ngày

Nhiều thực phẩm quen thuộc đang âm thầm tàn phá dạ dày. Nhận biết những kẻ thù này giúp bạn phòng ngừa viêm loét, trào ngược và các vấn đề tiêu hóa.

Dạ dày là cơ quan quan trọng trong hệ tiêu hóa, nhưng nhiều người vẫn vô tư sử dụng những loại thực phẩm gây hại, dẫn đến viêm loét, trào ngược và các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng. Việc nhận biết và hạn chế những thực phẩm này là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Từ đồ ăn nhanh, thức uống có gas đến các món cay nóng, nhiều thực phẩm quen thuộc đang âm thầm tàn phá dạ dày nếu dùng quá mức. Hiểu rõ tác hại của chúng sẽ giúp bạn lựa chọn chế độ ăn lành mạnh hơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Căn bệnh phổ biến có thể âm thầm dẫn đến ung thư thực quản

Trào ngược dạ dày kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn có thể dẫn đến ung thư thực quản nếu không điều trị đúng cách.

Trào ngược dạ dày – căn bệnh tưởng chừng đơn giản với các triệu chứng quen thuộc như ợ nóng, đau tức ngực lại có thể là mầm mống của ung thư thực quản nếu không được điều trị đúng cách. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn chủ quan khi thấy các dấu hiệu ban đầu.

Không chỉ gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, trào ngược dạ dày kéo dài còn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm thực quản mạn tính, Barrett thực quản và cuối cùng là ung thư thực quản – một loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại nhồi máu cơ tim có biểu hiện giống bệnh đường tiêu hóa

Một số bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có triệu chứng dẫn tới dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa. làm chậm trễ quá trình cấp cứu, chẩn đoán và điều trị.

Đa số các trường hợp nhồi máu cơ tim có triệu chứng điển hình như đau thắt ngực, khó thở, vã mồ hôi… tuy nhiên, một số bệnh nhân không có triệu chứng này dẫn tới dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa. Điều này rất nguy hiểm vì làm chậm trễ quá trình cấp cứu, chẩn đoán và điều trị.

Nguy kịch vì sốc tim

Xem chi tiết

