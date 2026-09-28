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Số hóa - Xe

Mitsubishi khai trương kho phụ tùng tại Hải Phòng, tiếp sức cho gần 80 đại lý

Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động kho phụ tùng mới tại Hải Phòng với sức chứa tăng gần 60%, tiếp sức phục vụ khách hàng và gần 80 đại lý.

Nguyễn Thảo

Mitsubishi Motors Việt Nam mới đây đã chính thức đưa vào hoạt động kho phụ tùng mới tại Hải Phòng, với sức chứa tăng gần 60%. Kết hợp cùng kho phía Nam nâng cấp năm 2025, Mitsubishi Motors Việt Nam đang ngày càng đẩy nhanh tốc độ cung ứng phụ tùng chính hãng, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa ngày càng tăng của khách hàng.

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Mitsubishi khai trương kho phụ tùng tại Hải Phòng, tiếp sức cho gần 80 đại lý.

Song song với việc mạng lưới Nhà phân phối ủy quyền tăng lên 77 cơ sở và sự tăng trưởng của doanh số xe mới, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cũng nhanh chóng cải thiện năng lực kho phụ tùng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ. Năm 2025, Mitsubishi Motors Việt Nam đã mở rộng kho phụ tùng phía Nam tại KCN Sóng Thần, TP.HCM

Kho phụ tùng mới tại Hải Phòng được MMV đưa vào hoạt động với sức chứa tăng 58% so với cơ sở trước đây với hệ thống giá kệ mới hiện đại, tối ưu không gian lưu trữ nhiều loại phụ tùng và thời gian xuất - nhập hàng hóa.

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Kho phụ tùng mới tại Hải Phòng được MMV đưa vào hoạt động với sức chứa tăng 58% so với cơ sở trước đây với hệ thống giá kệ mới hiện đại, tối ưu.

Kho phụ tùng mới không chỉ giúp Mitsubishi Motors Việt Nam nâng cao năng lực lưu trữ và cung ứng, đảm bảo nguồn cung ổn định, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng liên vùng đến các tỉnh phía Bắc. Nhờ đó, các đại lý có thể hoàn tất dịch vụ nhanh chóng, chuẩn xác, nâng cao tỷ lệ xử lý xe trong ngày cho khách hàng.

Cơ sở được phát triển cùng Phương Anh Logistics – đối tác có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ôtô, với hệ thống kho bãi quy mô lớn, đội xe chuyên dụng và định hướng ứng dụng công nghệ quản lý chuyên nghiệp.

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Kho phụ tùng mới không chỉ giúp Mitsubishi Motors Việt Nam nâng cao năng lực lưu trữ và cung ứng, đảm bảo nguồn cung ổn định, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng.

Với sự đầu tư nâng cấp hệ thống kho phụ tùng tại cả miền Bắc và miền Nam, Mitsubishi Motors Việt Nam đã tạo lợi thế rõ rệt trên thị trường về khả năng cung ứng phụ tùng chính hãng ổn định và phục vụ khách hàng nhanh chóng.

Song song với việc nâng cấp kho và hiệu quả vận hành, Mitsubishi Motors Việt Nam đưa vào sử dụng bao bì làm từ 100% vật liệu tái chế được chứng nhận FSC® , thân thiện với môi trường. Đây là một dấu ấn quan trọng trong việc thay đổi “Xanh” bền vững.

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Mitsubishi Motors Việt Nam cũng đã đưa vào sử dụng bao bì làm từ 100% vật liệu tái chế được chứng nhận FSC® , thân thiện với môi trường.

Một vài năm gần đây, thị trường ôtô Việt Nam ngày càng có nhiều thương hiệu xe mới gia nhập hoạt động, làm tăng sức hấp dẫn và đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng, nhưng đồng thời cũng tăng áp lực cạnh tranh cho các thương hiệu. Trong khi đó, không đơn thuần chỉ xoay quanh chất lượng sản phẩm xe ban đầu, năng lực hậu mãi và nguồn phụ tùng ổn định cũng là yếu tố quan trọng trong quyết định sở hữu xe của khách hàng để dùng gắn bó lâu dài một cách yên tâm, ổn định.

Việc đầu tư đồng bộ từ vận hành đến trải nghiệm khách hàng đưa Mitsubishi Motors Việt Nam trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hậu mãi chất lượng hàng đầu trên thị trường xe trong nước, hiện thực hóa tinh thần “Vững tiến mỗi hành trình”.

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