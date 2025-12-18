Hà Nội

Giải trí

Hot face sao Việt: Minh Triệu có thân hình "không mỡ thừa" nhờ chăm tập luyện

Minh Triệu có thân hình "không mỡ thừa" nhờ chăm chỉ tập yoga và cardio. Giáng My thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh với phong cách dễ thương, trẻ trung.

Tin tức sao Việt 18/12: Hoa hậu Giáng My thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh với phong cách dễ thương, trẻ trung. Ảnh: FB Giáng My
Người mẫu Minh Triệu có thân hình "không mỡ thừa" nhờ chăm chỉ tập yoga và cardio. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Gia đình nhỏ Khánh Thi - Phan Hiển diện đồ đỏ rực thực hiện bộ ảnh đón Noel. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
Ca sĩ Dương Triệu Vũ khoe đĩa thức ăn toàn hải sản. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ
Hoa hậu Tiểu Vy chúm chím môi xinh. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Diễn viên Tường Vi diện váy đỏ dạo phố. Ảnh: FB Tường Vi
MC Bạch Lan Phương thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh. Ảnh: FB Bạch Lan Phương
Diễn viên Kim Tuyến cho biết mê thời tiết thu Hà Nội dù đã sang đông. Ảnh: FB Kim Tuyen
Thuỷ Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi du lịch Singapore. Ảnh: FB Thuy Anh Le
Diva Hồng Nhung được đông đảo khán giả khen trẻ đẹp khi diện váy denim ôm sát. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Ngọc Mai (Tổng hợp)
