Hot face sao Việt: Người mẫu Minh Triệu vén áo khoe vòng eo săn chắc

Giải trí

Minh Triệu vén áo khoe vòng eo săn chắc. Đỗ Mỹ Linh cùng con gái Titi lên đồ pyjama đồng điệu chụp bộ ảnh mừng sinh nhật ông xã Đỗ Vinh Quang. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 5/2: Người mẫu Minh Triệu khoe vòng eo săn chắc. Ảnh: FB Minh Triệu
Mừng sinh nhật ông xã Đỗ Vinh Quang, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng con gái Titi lên đồ pyjama đồng điệu chụp bộ ảnh đáng yêu. Ảnh: FB My Linh Do
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp quyến rũ với váy đỏ. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
Lâm Khánh Chi khiến các fan tò mò, thắc mắc khi đăng ảnh tình tứ bên một chàng trai trẻ. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Mỹ Lệ và hai con gái chịu lạnh, khoe sắc với áo dài giữa trời đông châu Âu. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Diễn viên Jun Vũ xinh đẹp mong manh như nàng thơ trong bộ ảnh mới. Ảnh: FB Jun Vũ
Hoa hậu Giáng My chia sẻ: "Các bạn dọn dẹp nhà cửa đến đâu rồi? Ôi My còn nhiều việc quá". Ảnh: FB Giáng My
Người đẹp Ngọc Trinh tạo dáng cheo leo chụp ảnh thời trang trong chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Trần Thị Ngọc Trinh
NSND Thanh Lam lặng ngắm cảnh vật và chia sẻ tâm tư dịp cuối năm. Ảnh: FB Doan Thanh Lam
NSƯT Kim Oanh "đẹp quên tuổi" sau khi chi tiền tỷ thẩm mỹ gương mặt. Ảnh: FB Oanh Đào
