Xã hội

Miền Bắc sắp đón đợt mưa trên diện rộng kéo dài, có nơi mưa to

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với ảnh hưởng của nhiễu gió đông di chuyển từ phía Đông vào nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa diện rộng.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 10/10, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng áp thấp ở giữa Biển Đông nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và giông.

mua-1693536343108478457166.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với ảnh hưởng của nhiễu gió đông di chuyển từ phía Đông vào nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to từ khoảng ngày 14 đến 16/10. Trong thời điểm này, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm khoảng 6 - 7 độ C so với những ngày trước đó.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, năm nay, khu vực miền Bắc sẽ chịu tác động của những đợt không khí lạnh sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Từ nửa cuối tháng 10, các đợt không khí lạnh sẽ tăng cường xuống Bắc bộ nhiều hơn và cường độ tăng dần.

Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2025, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm). Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ tháng 11-12 xu hướng thấp hơn khoảng 0,5°C.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026. Từ tháng 3/2026, không khí lạnh suy giảm dần. Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trong một diễn biến liên quan, theo bảng cập nhật dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 10-13/10, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động 32-33°C, thấp nhất 25-26°C, thời tiết phổ biến không mưa.

Ngày 14/10, khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày giảm về mức 24-30°C. Ngày 15/10, khu vực này mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm sâu còn 26°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 24°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch không cao. Ngày 16/10, khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 29°C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 23°C.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
