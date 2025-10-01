Hà Nội

Microsoft bắt tay Anthropic dù rót 10 tỷ USD vào OpenAI

Số hóa

Microsoft bắt tay Anthropic dù rót 10 tỷ USD vào OpenAI

Microsoft mở rộng hợp tác AI với Anthropic để tích hợp vào Copilot, cho thấy chiến lược đa dạng hóa thay vì chỉ phụ thuộc vào OpenAI.

Thiên Trang (TH)
Microsoft bắt đầu dùng mô hình AI từ Anthropic để hỗ trợ Copilot, bên cạnh OpenAI.
Người dùng doanh nghiệp giờ đây có thể chuyển đổi giữa các mô hình OpenAI và Anthropic.
Tính năng này áp dụng cho nghiên cứu kỹ thuật số và xây dựng công cụ AI tùy chỉnh.
Anthropic là đối thủ lớn của OpenAI, do cựu nhân viên OpenAI sáng lập.
Claude Opus 4.1 và Claude Sonnet 4 của Anthropic được tích hợp vào Copilot Studio..
Khách hàng vẫn tiếp tục truy cập các mô hình mạnh mẽ của OpenAI.
Theo Chủ tịch phụ trách Copilot Doanh nghiệp và Công nghiệp của Microsoft - Charles Lamanna, Microsoft muốn mang AI tốt nhất toàn ngành vào Copilot.
Động thái này thể hiện chiến lược giảm phụ thuộc và tăng lựa chọn AI cho khách hàng.
Thiên Trang (TH)
#Microsoft #Anthropic #AI #Copilot #OpenAI #AI đa dạng

