AI tái hiện Esdeath đầy quyến rũ và đáng sợ

Số hóa

AI tái hiện Esdeath đầy quyến rũ và đáng sợ

Trí tuệ nhân tạo tái hiện Esdeath từ Akame Ga Kill! với vẻ đẹp lạnh lùng, uy quyền và quyến rũ chết người khiến fan anime trầm trồ.

Thiên Trang (TH)
Esdeath là nữ phản diện nổi tiếng trong anime Akame Ga Kill!.
Cô vừa tàn nhẫn trên chiến trường vừa quyến rũ khiến fan say mê.
Mới đây AI đã tái hiện hình ảnh Esdeath với độ sống động bất ngờ.
Từ mái tóc xanh dài đến ánh mắt sắc lạnh đều được khắc họa tinh xảo.
Bộ quân phục, áo choàng trắng và chiếc mũ biểu tượng Đế quốc hiện rõ.
Khí chất uy quyền cùng nét đẹp chết người của Esdeath hiện lên mạnh mẽ.
Người hâm mộ đánh giá AI đã thể hiện trọn thần thái và cá tính nhân vật.
Sự tái hiện này chứng minh AI ngày càng giỏi nắm bắt cảm xúc phức tạp.
Thiên Trang (TH)
