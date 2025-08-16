Hà Nội

Kinh doanh

Mẹo mua na chín tự nhiên không phun thuốc, quả nào cũng ngon ngọt

Để chọn na chín tự nhiên, không hóa chất, hãy quan sát hình dáng và màu sắc, mắt na tròn, căng mọng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Na là loại quả quen thuộc trong mùa hè, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, thơm dịu và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương sử dụng thuốc kích chín hoặc hóa chất bảo quản để quả na chín nhanh, giữ màu sắc bắt mắt. Nếu ăn phải loại na này có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và gan. Vì vậy, việc nhận biết na chín tự nhiên, không phun thuốc là điều người tiêu dùng rất quan tâm.

Dưới đây là cách đơn giản giúp chọn được những quả na chín, ngon ngọt, chất lượng nhất.

Quan sát hình dáng và màu sắc

Na chín tự nhiên có lớp vỏ xanh sáng, khi chín sẽ chuyển ngả vàng nhạt hoặc hơi nứt nhẹ ở các khe mắt. Các mắt na tròn, căng mọng và thường nở to. Trong khi đó, na bị ép chín bằng hóa chất thường có màu xanh đậm bất thường, vỏ cứng và các mắt khít chặt, không nở đều.

Dựa vào mắt na

na-chin.jpg
Nên chọn quả na na mắt to, không bị thâm đen. Ảnh: Faebook

Nên chọn những quả na mắt to, không bị thâm đen hay nứt nẻ. Những quả na bị nứt toác không phải do chín mà do vận chuyển và bảo quản không tốt có dấu hiệu chảy nước sẽ nhanh hỏng, hương vị không ngon.

Trong khi đó, quả na chín mềm, nhiều vết thâm, đậm mùi chua thì đó là na non bị ép chín bằng hóa chất không tốt cho sức khỏe.

Độ mềm

Khi dùng tay ấn nhẹ, na chín tự nhiên có độ mềm vừa phải, cầm chắc tay, không quá cứng cũng không quá bở. Nếu quả na cứng lâu, khó chín hoặc ngược lại mềm nhũn, chảy nước, rất có thể đã qua xử lý hóa chất.

Mùi hương

Một dấu hiệu dễ nhận biết nữa là mùi hương. Na chín tự nhiên tỏa ra mùi thơm ngọt dịu, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Na chín ép bằng thuốc thường không có mùi thơm đặc trưng, thậm chí có mùi lạ hoặc hắc nhẹ.

na-chin2.jpg
Na chín tự nhiên có phần thịt trắng ngần, dai nhẹ. Ảnh: Faebook

Cuống quả

Na chín tự nhiên thường còn cuống tươi, phần gần cuống chuyển vàng nhẹ. Nếu cuống thâm đen, héo úa nhưng quả vẫn xanh bóng, đó là dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, khi bổ, na chín tự nhiên có phần thịt trắng ngần, dai nhẹ, ngọt mát. Thịt quả không bị nhão, chảy nước hoặc dính tay. Ngược lại, na chín do hóa chất thường bị bở, có màu xám hoặc mùi hắc nhẹ.

