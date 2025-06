5 dấu hiệu "tôm tiêm hóa chất" rẻ mấy cũng không mua

Tôm là hải sản được ưa chuộng trong bữa ăn của nhiều gia đình nhờ vị ngon ngọt, dễ chế biến. Tuy nhiên, giữa những con tôm tươi rói ngoài chợ, một số người bán vì lợi nhuận có thể sử dụng hormone tăng trưởng hoặc thức ăn tăng trọng để tôm lớn nhanh bất thường, giá rẻ như cho, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Để tránh mua nhầm tôm "ngậm hóa chất", người tiêu dùng cần chú ý những dấu hiệu sau đây:

Tôm to bất thường

Tôm nuôi theo phương pháp tự nhiên có kích thước không đồng đều. Vì vậy, nếu thấy cả mẻ tôm đều rất to, thân hình đầy đặn và gần như giống hệt nhau, rất có thể là dấu hiệu tôm được nuôi bằng hormone hoặc thức ăn tăng trưởng.

Loại tôm này phát triển nhanh nhưng chất lượng thịt không đảm bảo, thậm chí còn tồn dư hóa chất gây hại.

Màu sắc khác thường

Tôm tươi tự nhiên có lớp vỏ bóng nhẹ, màu sắc hơi trong hoặc xám nhạt, tùy loại. Nếu tôm trắng đục như phủ bột hoặc đỏ rực bất thường như nhuộm phẩm, hay vàng nhạt, trông bóng loáng một cách lạ thường nên tránh mua. Đây có thể là kết quả của việc dùng chất hóa học hoặc thuốc nhuộm để tôm bắt mắt hơn, đánh lừa người tiêu dùng.

Đầu quá to với thân

Đầu tôm là bộ phận tập trung nội tạng và tuyến tiêu hóa. Với tôm bị bơm kích thích, đầu thường to quá mức, hơn hẳn so với thân. Nguyên nhân do tôm nuôi bằng thuốc kích thích hoặc hormone tăng trưởng khiến cơ quan nội tạng phát triển mất kiểm soát. Do vậy, nếu thấy tôm đầu phình to, tuyệt đối không mua để đảm bảo an toàn.

Tôm mềm nhũn là loại tôm được bơm hóa chất. Ảnh minh họa

Tôm mềm nhũn, nhấn không nảy

Tôm tươi thịt sẽ săn chắc, có độ đàn hồi tốt. Khi cầm lên, thịt tôm nhão, thì đó là “tôm hormone” thứ thiệt. Loại này thường được bơm chất để “cầm cự” trước khi bán.

Khi mua nên nhấn nhẹ vào thân tôm hoặc bẻ thử, tôm ngon sẽ cứng, có tiếng “rắc” nhẹ; tôm không ngon thì mềm ruột, bẻ không chút sức sống.

Tôm bốc mùi lạ

Tôm tươi có mùi tanh nhẹ, nếu thấy mùi hóa chất hắc như thuốc tẩy, hoặc tanh nồng đến mức xộc vào mũi thì tuyệt đối tránh. Đó là dấu hiệu tôm bị tẩm chất bảo quản hoặc hormone để che giấu tình trạng ôi thiu.