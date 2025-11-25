Hà Nội

Mê mẩn cảnh sắc 'dải lụa xanh' dưới chân hẻm Tu Sản

Du lịch

Mê mẩn cảnh sắc 'dải lụa xanh' dưới chân hẻm Tu Sản

Dòng Nho Quế như dải lụa xanh uốn lượn giữa hẻm Tu Sản, mang đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa độc đáo trên cao nguyên đá Mèo Vạc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối năm, khi tiết trời se lạnh và hoa tam giác mạch cùng dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở Mèo Vạc, dòng sông Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, tạo nên cảnh quan ngoạn mục mà bất cứ du khách nào cũng khó quên. Ảnh Lê Travel
Hoa tam giác mạch – biểu tượng đặc trưng của cao nguyên đá – thường nở rộ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, với tháng 11 là mùa cao điểm thu hút lượng khách đông đảo, đặc biệt vào cuối tuần. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để kết hợp tham quan cao nguyên đá với trải nghiệm trên dòng Nho Quế. Ảnh Lê Travel
Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Vân Nam (Trung Quốc) và chảy gần 50 km trên lãnh thổ Việt Nam, uốn lượn qua những vách núi dựng đứng, tạo nên cảnh quan ngoạn mục. Nhìn từ đèo Mã Pì Lèng, dòng sông xanh thẳm nổi bật giữa sắc xám của núi đá, vàng của nắng và mây trắng trôi nhẹ, mang đến khung cảnh hài hòa và đậm chất thơ, chỉ cần giơ máy ảnh là có thể lưu giữ trọn vẻ đẹp thiên nhiên. Ảnh Hà Giang Tour
Từ Quốc lộ 4C, du khách rẽ xuống ngã ba Pả Vi, đi khoảng 10 km sẽ đến bãi đỗ xe gần bến thuyền Nho Quế 1. Tại đây, du khách được tư vấn dịch vụ và mua vé xuống thuyền (120.000 đồng/người lớn, 60.000 đồng/trẻ em). Ảnh Trần Hoài Linh
Một hành trình thuyền thường kéo dài 1-1,5 tiếng, dừng lại tại các điểm chụp ảnh đẹp, cho du khách thưởng ngoạn hẻm Tu Sản – hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á với chiều cao vách đá gần 900 m và độ sâu khoảng 1 km. Ảnh Trần Hoài Linh
Ngoài trải nghiệm đi thuyền, du khách còn có thể tham gia chèo kayak, chơi SUP, câu cá hoặc cắm trại ven sông, tận hưởng không gian trong lành của núi rừng. Ảnh Trần Hoài Linh
Với những ai yêu thích văn hóa, hành trình còn có thể kéo dài bằng cách đi bộ qua nương ngô, men theo đồi tam giác mạch để ghé thăm các bản Tà Làng, Hấu Chua, chiêm ngưỡng cuộc sống gắn bó với núi đá của người dân địa phương. Ảnh Hà Giang Tour
Mỗi mùa lại mang một sắc thái khác nhau: xuân có hoa đào, mận, mộc miên; hè là thời gian lý tưởng cho các hoạt động giải nhiệt trên sông; thu rực rỡ lá đỏ, vàng; đông mang không khí Lễ hội Hoa Tam giác mạch ấm áp, rộn ràng. Ảnh Trần Hoài Linh
Giữa miền đá xám lạnh, dòng Nho Quế xanh thẳm như dải lụa mềm mại vẫn âm thầm uốn lượn, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, để lại ấn tượng khó phai cho bất cứ ai một lần đặt chân tới. Ảnh Trần Hoài Linh
Với vẻ đẹp mênh mang nhưng gần gũi ấy, Nho Quế chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua cho du khách yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm và khám phá văn hóa cao nguyên đá. Ảnh Internet
#Cảnh sắc dòng Nho Quế #Văn hóa cao nguyên đá #Hoa tam giác mạch #Trải nghiệm du lịch sông nước #Khám phá hẻm Tu Sản #Hoạt động ngoài trời

