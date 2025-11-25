Hà Nội

Du lịch

Có gì hấp dẫn mà Việt Nam lọt top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch một mình?

Việt Nam lọt top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch một mình theo Travel + Leisure nhờ mức độ an toàn, sự thân thiện và trải nghiệm văn hóa thiên nhiên phong phú.

Vân Giang (Tổng hợp)

Trong báo cáo vừa được Travel + Leisure công bố, Việt Nam được đánh giá là điểm đến mang lại trải nghiệm “đủ đầy” cho du khách đi một mình. Tạp chí này cho rằng Việt Nam hội tụ những yếu tố mà người thích khám phá độc lập tìm kiếm: cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa bản địa đậm nét, ẩm thực phong phú và sự hiếu khách đặc trưng.

f1ffeea28535096b5024.jpg
Chiêm ngưỡng vịnh Bái Tử Long đẹp như chốn bồng lai, tiên cảnh. Ảnh N.H

Theo đó, những người chọn hành trình đơn độc có thể dễ dàng hòa mình vào khung cảnh bình yên của vịnh Bái Tử Long – nơi được mô tả là sở hữu “mặt nước màu ngọc lam mát mắt”, hay tham gia các tour khám phá hang Sơn Đoòng – một trong những hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với hệ sinh thái độc đáo.

hoi-an.jpg
Phố cổ Hội An bên dòng sông Hoài. Ảnh Báo Chính phủ

Không ít du khách cũng chọn Hội An làm điểm dừng chân nhờ vẻ đẹp lung linh trong đêm rằm, khi hàng nghìn chiếc đèn lồng phản chiếu trên dòng sông Thu Bồn tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn vừa an yên.

son-doong.jpg
Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Ảnh Oxalis Adventure

Tại Hà Nội, khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm mang đến không gian lý tưởng để du khách đi bộ khám phá. Những quán cà phê nhỏ, các gánh hàng rong và nếp sống chậm rãi của người dân giúp người đi một mình cảm nhận rõ nét sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

ho-hk.jpg
Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm không chỉ là nơi mọi người được tự do đi dạo, vui chơi,... Ảnh TTXVN

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh lại hấp dẫn với nhịp sống năng động. Các điểm đến như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố hay địa đạo Củ Chi luôn nằm trong danh sách được khách quốc tế ưa thích khi muốn tìm hiểu văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Song song với cảnh đẹp và văn hóa, yếu tố an toàn và sự tiện lợi trong di chuyển cũng là điểm cộng lớn đưa Việt Nam vào top đầu. Chi phí du lịch hợp lý, nhiều lựa chọn lưu trú và hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện giúp hành trình của du khách solo trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.

cho-ben-thanh.jpg
Chợ Bến Thành. Ảnh visithcmc

Bên cạnh Việt Nam, Travel + Leisure còn vinh danh nhiều điểm đến nổi tiếng như Iceland, Đức, Costa Rica, New Zealand, Hà Lan, Australia, Na Uy hay Ireland. Tất cả đều được đánh giá cao nhờ hệ thống giao thông thuận tiện, an ninh tốt và khả năng tạo cảm giác an toàn cho người đi du lịch một mình.

Travel + Leisure nhận định rằng du lịch một mình đã trở thành xu hướng toàn cầu, không chỉ là cách để khám phá thế giới mà còn để khám phá chính bản thân. Trong xu thế đó, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia sở hữu tiềm năng lớn nhất nhờ vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, con người thân thiện, ẩm thực đặc sắc và trải nghiệm chân thật khó tìm thấy ở nơi khác.

Việc góp mặt trong top 5 điểm đến lý tưởng cho solo travel một lần nữa củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của đất nước hình chữ S đối với cộng đồng du khách toàn cầu.

