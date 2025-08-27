Hà Nội

Du lịch

Dịp lễ 2/9, rủ nhau lên Du Già tắm thác, ngắm ruộng bậc thang đẹp mê mẩn

Dịp lễ, Du Già (Hà Giang) trở thành điểm hẹn lý tưởng với thác nước mát lành, ruộng bậc thang thơ mộng và không gian bản làng yên ả.

Vân Giang

Du Già nằm nép mình giữa dãy núi Ba Tiên hùng vĩ, mang vẻ đẹp dung dị mà quyến rũ. Không ồn ào, náo nhiệt, nơi đây đón du khách bằng bức tranh thiên nhiên xanh mướt, những nếp nhà sàn mộc mạc và sự hiếu khách của đồng bào dân tộc. Giữa nhịp sống chậm rãi của miền sơn cước, một chuyến đi Du Già vào dịp lễ chẳng khác nào “liều thuốc an lành” cho tâm hồn sau những ngày bận rộn nơi phố thị.

du-gia1.jpg
Ảnh Bảo Ân

“Bản tiên” giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân dãy núi Ba Tiên, xã Du Già được thiên nhiên ưu ái ban tặng khung cảnh thơ mộng cùng nhịp sống chậm rãi. Đây là nơi sinh sống của đồng bào Mông, Dao, Tày, Cao Lan…, những người vẫn gắn bó với nương rẫy, đàn trâu, mái nhà sàn và nền văn hóa truyền thống đặc sắc.

Đến Du Già, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi bức tranh thiên nhiên nguyên sơ: những thửa ruộng bậc thang nối dài theo triền núi, sắc xanh rừng già xen lẫn mái nhà nâu sẫm, dòng suối nhỏ róc rách chảy qua bản làng. Mùa hè, Du Già rợp màu xanh mát; đến mùa thu, lúa chín vàng óng ánh, khiến nhiều người mê mẩn ngắm nhìn và không quên lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm.

du-gia4.jpg
Ảnh Bảo Ân

Thác Du Già – điểm hẹn mùa hè

Điểm nhấn nổi bật ở Du Già là thác nước cùng tên, thuộc bản Tiên. Dòng thác cao khoảng 6 m đổ xuống hố sâu trong vắt, tạo nên làn nước xanh ngắt và tiếng ầm ào vang vọng giữa núi rừng.

Vào những ngày hè oi ả, du khách thường chọn tắm mát dưới chân thác, thả mình vào làn nước mát lạnh để xua tan mệt mỏi. Không ít người lại thích ngồi bên bờ suối, lắng nghe tiếng thác xen lẫn tiếng chim rừng, tận hưởng trọn vẹn cảm giác yên bình. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều khách quốc tế trong hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn.

du-gia2.jpg
Ảnh Bảo Ân

Du lịch cộng đồng phát triển

Những năm gần đây, Du Già được biết đến nhiều hơn nhờ phong trào du lịch cộng đồng. Nhiều ngôi nhà truyền thống của người dân được cải tạo thành homestay, vừa giữ nguyên kiến trúc mộc mạc, vừa tạo không gian thân thiện cho du khách.

Ngoài các homestay, địa phương đã có thêm cơ sở lưu trú đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ phòng tập thể dành cho phượt thủ đến phòng riêng tiện nghi cho gia đình. Ẩm thực cũng là điểm nhấn khó quên: gà đồi nướng, cá suối, mèn mén, thắng cố, rượu ngô... đều mang đậm hương vị miền sơn cước.

du-gia3.jpg
Ảnh Bảo Ân

Nên đi tour hay tự túc?

Với quãng đường dài và nhiều đoạn đèo dốc, du khách khi đến Du Già có thể cân nhắc giữa hai lựa chọn: đi tour hoặc đi tự túc. Hình thức đi tour phù hợp cho gia đình hay nhóm bạn muốn hành trình an toàn, tiện lợi, bởi các công ty lữ hành thường kết hợp Du Già trong tour Đồng Văn – Mèo Vạc, có xe đưa đón và hướng dẫn viên am hiểu địa phương. Trong khi đó, du lịch tự túc lại hấp dẫn với những ai yêu thích phượt, muốn chủ động lịch trình và dừng chân chụp ảnh bất cứ đâu.

du-gia.jpg
Ảnh Bảo Ân

Du khách có thể đi xe khách từ Hà Nội đến thành phố Tuyên Quang rồi thuê xe máy men theo cung đường Yên Minh để tới Du Già. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi tay lái vững và sức khỏe tốt. Lời khuyên là nếu đi cùng gia đình và lần đầu khám phá Tuyên Quang, nên chọn tour để an tâm trải nghiệm; còn nếu ưa sự tự do và muốn săn những khung hình độc đáo, đi tự túc sẽ mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Không chỉ là nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Du Già còn mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào văn hóa bản địa. Những phiên chợ rực rỡ sắc màu thổ cẩm, tiếng khèn Mông da diết, điệu hát then ngọt ngào hay bữa cơm sum vầy bên bếp lửa nhà sàn… đều để lại dư vị khó quên.

Với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và không gian yên bình, Du Già được ví như “bản tiên” giữa đại ngàn. Dịp lễ này, nếu muốn tìm một nơi tránh xa ồn ào phố thị để thư giãn, tắm thác và ngắm ruộng bậc thang, Du Già chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua.

