Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Khánh Vy giao diện bánh bèo ngọt ngào 'ngắm là yêu'

Cộng đồng trẻ

MC Khánh Vy giao diện bánh bèo ngọt ngào 'ngắm là yêu'

MC Khánh Vy vừa khiến cộng đồng mạng "đổ rầm rầm" với loạt ảnh mới khoe phong cách bánh bèo ngọt ngào tại một quán café xinh xắn.

Trầm Phương
MC Khánh Vy từ trước nay luôn gây ấn tượng trong lòng khán giả với khả năng dẫn dắt duyên dáng, thông minh. Mới đây, khác hẳn với hình ảnh MC chuyên nghiệp thường thấy trên sóng truyền hình, trong loạt ảnh mới cô nàng 9x ghi điểm với diện mạo dễ thương và tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
MC Khánh Vy từ trước nay luôn gây ấn tượng trong lòng khán giả với khả năng dẫn dắt duyên dáng, thông minh. Mới đây, khác hẳn với hình ảnh MC chuyên nghiệp thường thấy trên sóng truyền hình, trong loạt ảnh mới cô nàng 9x ghi điểm với diện mạo dễ thương và tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt hình mới đăng tải, Khánh Vy khoe dáng với chiếc áo hai dây trắng tinh khôi họa tiết ren thêu hoa cực kỳ nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt hình mới đăng tải, Khánh Vy khoe dáng với chiếc áo hai dây trắng tinh khôi họa tiết ren thêu hoa cực kỳ nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế áo có phần ngực smock đặc trưng với dây rút tạo độ bồng bềnh duyên dáng, kết hợp với chiếc quần jean cơ bản tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa ngọt ngào và năng động. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế áo có phần ngực smock đặc trưng với dây rút tạo độ bồng bềnh duyên dáng, kết hợp với chiếc quần jean cơ bản tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa ngọt ngào và năng động. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đặc biệt trong outfit là chiếc vòng cổ choker đen tương phản với tông màu trắng chủ đạo, cùng với đồng hồ đeo tay và vòng tay nhỏ xinh làm tăng thêm nét cá tính cho tổng thể set đồ. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đặc biệt trong outfit là chiếc vòng cổ choker đen tương phản với tông màu trắng chủ đạo, cùng với đồng hồ đeo tay và vòng tay nhỏ xinh làm tăng thêm nét cá tính cho tổng thể set đồ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại một quán café có phong cách vintage với những chi tiết gỗ ấm áp, cây xanh nhiệt đới và ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại một quán café có phong cách vintage với những chi tiết gỗ ấm áp, cây xanh nhiệt đới và ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ. (Ảnh: IGNV)
Trong các khung hình, cô nàng thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau từ nụ cười rạng rỡ khi ngồi trong quán, đến những khoảnh khắc đầy tự tin khi tạo dáng bên ngoài hiên café. (Ảnh: IGNV)
Trong các khung hình, cô nàng thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau từ nụ cười rạng rỡ khi ngồi trong quán, đến những khoảnh khắc đầy tự tin khi tạo dáng bên ngoài hiên café. (Ảnh: IGNV)
MC Khánh Vy chuộng những bộ cánh công sở theo phong cách trẻ trung đậm chất Gen Z khi dẫn dắt các chương trình truyền hình. (Ảnh: IGNV)
MC Khánh Vy chuộng những bộ cánh công sở theo phong cách trẻ trung đậm chất Gen Z khi dẫn dắt các chương trình truyền hình. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, cô nàng lại thường xuyên thay đổi phong cách từ năng động, cá tính đến nữ tính, ngọt ngào như trong bộ ảnh mới này. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, cô nàng lại thường xuyên thay đổi phong cách từ năng động, cá tính đến nữ tính, ngọt ngào như trong bộ ảnh mới này. (Ảnh: IGNV)
Phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp, linh hoạt cùng vốn tiếng Anh xuất sắc giúp cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả. (Ảnh: IGNV)
Phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp, linh hoạt cùng vốn tiếng Anh xuất sắc giúp cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả. (Ảnh: IGNV)
Từ một hiện tượng mạng với những clip học tiếng Anh viral, Khánh Vy đã trở thành một trong những MC trẻ được yêu thích nhất hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Từ một hiện tượng mạng với những clip học tiếng Anh viral, Khánh Vy đã trở thành một trong những MC trẻ được yêu thích nhất hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Khánh Vy #bánh bèo #quán café #phong cách nữ tính #MC vtv #mc khánh vy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT